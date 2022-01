Quello strano Capodanno blindato nella città deserta 

E fanno davvero paura. Capoterra è blindata, appare quasi un paese fantasma: pochissime auto sulla Provinciale 91 che collega la Statale 195 con il centro abitato. Se non altro, nei varchi d’accesso, non ci sono le pattuglie della Polizia locale a controllare se chi entra e chi esce dal paese è in possesso del green pass. No, non si tratta di allentamento delle maglie: gli agenti sono pochi e, per di più, il 31 dicembre si sono dovuti occupare, oltre che dell’ordinaria (che, di questi tempi, tanto ordinaria non è) amministrazione, anche dell’ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Poggio dei Pini.

Capoterra. Due fidanzatini si sbaciucchiano seduti in una panchina di piazza Sardegna; in un bar di via Cagliari alcune persone fumano davanti all’ingresso mentre, all’interno, gli avventori consumano la birra (pseudo)sarda. Frammenti di normalità in una giornata che non è per nulla normale. Perché è la mattinata del primo gennaio. E perché, comunque, Capoterra è in zona rossa. E ci resterà ancora sino al 9 gennaio: i numeri del Covid fanno paura da queste parti.

Inviato

L’ingresso

Le persone

Poca, davvero poca gente in giro. Soprattutto i “forzati dei cani” che, zona rossa o meno, devono fare la passeggiata col cucciolo. Poca gente in giro. E, purtroppo, quasi tutti senza mascherina (nonostante la disposizione valga per tutto il territorio italiano e non solo per le zone rosse). «Ci sono problemi? Sono da solo», si giustifica piccato un cinofilo. Davanti a un bar, intanto, si chiacchiera (senza mascherina per “colpa” delle sigarette). «In passato», raccontano, «eravamo abituati a stare in giro sino alle 3, 4 del mattino. Questa volta, invece, i locali hanno chiuso verso le 18. Credo che quasi tutti abbiano brindato al nuovo anno stando in casa». Non rinunciando a una pericolosa tradizione. «Nonostante l’ordinanza di divieto, si sono sentiti botti sino all’una». Davanti al distributore automatico di sigarette di piazza Sardegna, si ferma un’auto: scende una ragazza che indossa la mascherina. «Perché», spiega, «in paese ci sono positivi che continuano a girare come se nulla fosse». Qualche metro più avanti un gruppetto di uomini. «Mi sono messo a letto alle 8», dice Francesco Piras. «Io», gli fa eco Pino Marras, «un po’ più tardi: d’altronde un trapiantato di fegato come me deve stare attento».

La chiesa

Davanti a San Francesco, escono i fedeli che hanno assistito alla messa delle 10. «Forse», riflette il parroco don Gianni Locci, «un po’ meno del solito». Magari di sera i numeri aumenteranno. Ma la presenza opprimente del virus si fa sentire. «Anche alla mezzanotte ci sono stati meno botti del solito. C’è un’aria molto mesta». Anche se la situazione sembra migliorare. «I numeri», interviene il sindaco Beniamino Garau, «sono stabili. Anzi, sono in leggera diminuzione». Ma l’ottimismo del primo cittadino non nasce soltanto dalle fredde cifre. «Nei primi giorni, c’erano un po’ di cose che non andavano. A cominciare da alcuni positivi che, anziché stare in casa, erano in giro per il paese. Ma le cose sono migliorate: negli ultimi giorni, tutti i controlli che abbiamo fatto non hanno rilevato alcuna irregolarità: la gente che entrava e usciva per il paese aveva il green pass come i frequentatori dei locali. E mi sono arrivati feedback: i cittadini hanno apprezzato il fatto che ci fossero questi controlli».

