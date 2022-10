Quello spiazzo d’asfalto e degrado 

Con un investimento di 600mila euro la piazza, la sua rotonda e le aiuole spartitraffico cacciarono indietro il disagio. Ma resistette quel triangolo d’asfalto davanti alla vecchia casa cantoniera dell’Anas, all’incrocio tra viale Monastir e viale Elmas, che ancora oggi, come ieri, è un inno al degrado. «Questa zona avrebbe bisogno di rinascere, anche quel terreno è davvero una bruttura, è così da almeno dieci anni», raccontano alcuni residenti di via Monte Sabotino. «Anche quei caseggiati enormi e inutilizzati non hanno più ragione di esistere», dicono alla stazione di servizio dell’Eni indicando il il «mostro di cemento» all’angolo tra viale Sant’Avendrace e via Po.

È qui, in quest’angolo di città su cui è stato scritto il grande piano di riqualificazione, che resiste “l’isola dimenticata”, uno spicchio di terreno recintato da una transenna traballante (e in parte rovesciata), innalzata almeno dieci anni fa quando la piccola stazione di servizio della Esso venne chiusa. La piazza del caos, degli ingorghi e dei nervi saltati doveva accogliere la rotatoria. «La più importante della Sardegna», l’aveva classificata l’allora assessore alla Viabilità Mauro Coni, per rimarcare la sua funzione strategica per abbattere il caos quotidiano.

Ci mancavano soltanto le buste di spazzatura ad aggiungere sporcizia al degrado. Cinquecento metri quadrati d’asfalto e di abbandono davanti agli occhi di migliaia di automobilisti che ogni mattina, ogni giorno attraversano piazza Sant’Avendrace, il punto strategico di una città in cui si snoda il traffico proveniente da viale Elmas, da via Po, e che cerca sbocchi verso viale Monastir, via San Michele, lo stesso viale Sant’Avendrace.

Ci mancavano soltanto le buste di spazzatura ad aggiungere sporcizia al degrado. Cinquecento metri quadrati d’asfalto e di abbandono davanti agli occhi di migliaia di automobilisti che ogni mattina, ogni giorno attraversano piazza Sant’Avendrace, il punto strategico di una città in cui si snoda il traffico proveniente da viale Elmas, da via Po, e che cerca sbocchi verso viale Monastir, via San Michele, lo stesso viale Sant’Avendrace.

L’isola di cemento

È qui, in quest’angolo di città su cui è stato scritto il grande piano di riqualificazione, che resiste “l’isola dimenticata”, uno spicchio di terreno recintato da una transenna traballante (e in parte rovesciata), innalzata almeno dieci anni fa quando la piccola stazione di servizio della Esso venne chiusa. La piazza del caos, degli ingorghi e dei nervi saltati doveva accogliere la rotatoria. «La più importante della Sardegna», l’aveva classificata l’allora assessore alla Viabilità Mauro Coni, per rimarcare la sua funzione strategica per abbattere il caos quotidiano.

La rotatoria

Con un investimento di 600mila euro la piazza, la sua rotonda e le aiuole spartitraffico cacciarono indietro il disagio. Ma resistette quel triangolo d’asfalto davanti alla vecchia casa cantoniera dell’Anas, all’incrocio tra viale Monastir e viale Elmas, che ancora oggi, come ieri, è un inno al degrado. «Questa zona avrebbe bisogno di rinascere, anche quel terreno è davvero una bruttura, è così da almeno dieci anni», raccontano alcuni residenti di via Monte Sabotino. «Anche quei caseggiati enormi e inutilizzati non hanno più ragione di esistere», dicono alla stazione di servizio dell’Eni indicando il il «mostro di cemento» all’angolo tra viale Sant’Avendrace e via Po.

La casa rossa

A dar colore in questa piazza grigia sono le aiuole e il rosso della casa cantoniera. Un caseggiato che custodisce ancora – come confermano dalle relazioni esterne dell’Anas, proprietaria dello stabile – un archivio dell’Azienda delle autostrade, l’officina per la manutenzione dei mezzi, appartamenti per alcuni dipendenti e ancora spazi occupati da materiali vari. Ingressi in viale Monastir, ingressi in viale Elmas, ingresso in piazza Sant’Avendrace. Qualcuno utilizzato, qualche altro decisamente sbarrato da anni. È proprio tra la facciata della cantoniera e la rete metallica che si stanno accumulando i rifiuti, rovesciati nel marciapiede in parte nascosto dalle erbacce. Parola d’ordine, arrendersi. Anche se in Comune promettono di riprendere im mano il caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata