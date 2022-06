Quelli che... “Sotto questo cielo” fanno teatro da quarant’anni 

Forse Artemio, “Il ragazzo di Campagna”, esagerava un po’ dicendo «quarant’anni per un uomo sono l’ultima spiaggia!». Ma per una compagnia teatrale sono un risultato straordinario, e al tempo stesso solo l’inizio. C’è aria di festa alla Vetreria di Pirri, casa di Cada Die, che celebra un importante compleanno con la nuova stagione di “Sotto questo cielo” nel suo cortile. Quattro spettacoli da questo venerdì a venerdì 15 luglio. E per chi ha vissuto le origini la gioia si riempie di dolce nostalgica.

La storia

«Eravamo un gruppo di ragazzi cagliaritani, all’inizio sette, poi otto», ricorda Pierpaolo Piludu, attore e regista, «nei primi spettacoli abbiamo capito che con il teatro si potevano dare emozioni». Mentre Giancarlo Biffi, anche lui regista e attore, evoca: «All’inizio siamo stati diciassette mesi senza retribuirci. Le nostre mamme però ci hanno sostenuto. Era tutto da inventare, a cominciare dagli spazi: ce li davano il Centro di Democrazia Proletaria, i Salesiani. Oggi abbiamo la fortuna di essere pagati per indagare su noi stessi». «Quarant’anni? Me li sento tutti, nelle ossa e nei dolori», commenta ridendo Alessandro Mascia, presidente del Cada Die; «oggi fare teatro è più difficile di una volta; noi cerchiamo di coinvolgere tutti».

Gli spettacoli

Si comincia quindi con “Chisciotte Fenicottero” di Bruno Tognolini e Mauro Mou, una messa in scena tra le più celebri di Cada Die, che mescola “Don Chisciotte” e “Fahrenheit 451”, per raccontare come in ogni dittatura che reprime la libertà c’è sempre chi vuole ribellarsi e sognare. Con ben due Dulcinee, Lara Farci e Francesca Pani, cresciute nella scuola di Arti Sceniche La Vetreria. Il venerdì seguente è “Serata di Sogni e Ricordi”, una festa per celebrare questi quarant’anni con i protagonisti: Giancarlo Biffi, Lara Farci, Silvestro Ziccardi, Francesca Pani e tutti gli altri in un percorso fatto di video, immagini e racconti dal vivo. Con la musica di Dr. Drer e CRC Posse. Tocca poi a un documentario, “Dagli scarti nascon tesori”, venerdì 8 luglio per raccontare un ideale importante di Cada Die: «Trasformare le difficoltà in opportunità». Ecco dunque una raccolta di interviste con protagonisti del riciclo come l’imprenditrice illuminata Daniela Ducato, ma anche con chi recupera persone ritenute irrecuperabili, come Don Ettore Cannavera. «Lavoriamo spesso anche noi nelle carceri, nella nostra scuola hanno studiato attori agli arresti domiciliari, che recitano con tutti gli altri», ricorda Piludu.