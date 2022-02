«Quelle pale eoliche deturpano i boschi» 

Attualmente in Sardegna sono state presentate al Ministero 22 richieste per impianti eolici di cui 16 di grosse dimensioni: «È un consumo di suolo enorme, una vera e propria aggressione al nostro territorio, e una produzione oltre il nostro fabbisogno, perché l’Isola è un grande produttore di rinnovabili, ma esporta quasi tutta l’energia prodotta».

Graziano Bullegas, presidente regionale di Italia Nostra per la tutela dei beni culturali e naturali, esprime il no deciso: «Le normative europee parlano chiaro, gli impianti eolici possono sorgere in aree industriali, in vecchie cave, ex miniere, insomma quelle già utilizzate dall’uomo. Così il decreto legislativo 199 del 2021 dove il ministero della Transizione ecologica deve dare le direttive alle Regioni perché individuino le aree idonee per l’installazione di questi impianti». Sono quindi le Regioni, tra cui la Sardegna, che devono decidere dove e quando realizzare questi impianti. Si alle energie da fonti rinnovabili, ma «solo in queste aree dedicate».

Italia Nostra è contraria al progetto del grande parco eolico che dovrebbe sorgere a Scano Montiferro e Sindia, dalla borgata di Sant’Antioco fino al monte di Sant’Antonio. Un’area di pregevole ricchezza ambientale con boschi rigogliosi di querce e lecci, che potrebbe venire deturpata irreparabilmente da questo mega impianto di circa 50 pale, alte oltre cento metri.

Le reazioni

Il Comune

L’amministrazione comunale guidata da Antonio Flore Motzo fin dall’inizio si è schierata per il no all’impianto eolico perché «nessuna multinazionale fa beneficenza, qui lasceranno solo le briciole, mentre loro faranno i grossi guadagni. Poi domani, magari ci sarà un fallimento dell’impresa e noi ci ritroveremo con pale ferme e arrugginite a imperituro ricordo della nostra dabbenaggine». Il paese però apre alle energie rinnovabili: «Siamo a favore delle fonti rinnovabili di energia, infatti stiamo lavorando alla comunità energetica, basata sul solare, dove i cittadini potranno auto-produrre e consumare l'energia prodotta. Noi, come amministrazione, stiamo lavorando giorno e notte, per valorizzare il nostro territorio, risaltare le sue bellezze ambientali, storiche e archeologiche, per promuovere la cultura dell’accoglienza, dell’enogastronomia».

Opposizione a oltranza: «Abbiamo ereditato questa bellezza ambientale perché qualcuno l'ha difesa e tutelata», conclude il sindaco. «Toccherà alla nostra generazione vederla distrutta? Noi, come amministrazione, combatteremo con tutti i mezzi che la legge ci fornisce».

