Quelle notti a Tavolara: quarantenni in prima fila 

“Vecchia” e “nuova” guardia del cinema italiano si incontrano in piazzetta a Porto San Paolo. A una settimana dal via, la XXXII edizione del Festival del Cinema di Tavolara, di scena dal 13 al 17 luglio tra il borgo gallurese e l’isola che domina il Golfo di Olbia, svela i volti degli ospiti degli appuntamenti pre-proiezione moderati dalle padrone di casa.La direttrice Piera Detassis e la conduttrice Geppi Cucciari, che oltre al già annunciato Silvio Orlando, protagonista della serata d’onore del 16 luglio, nel loro salotto a cielo aperto della piazzetta di Porto San Paolo, fronte Tavolara, accoglieranno di pomeriggio attori, registi e produttori delle pellicole che verranno proiettate nel corso della manifestazione.

Tre giorni

La tre giorni di incontri della kermesse organizzata dall’associazione Argonauti debutterà venerdì 15 luglio con una piccola rappresentanza della nuova generazione di interpreti del cinema italiano formata dai 40enni Thony, all’anagrafe Federica Johanna Victoria Caiozzo, Barbara Ronchi e Francesco Di Leva: le due attrici (la prima anche cantautrice, ha curato la colonna sonora del film “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì) accompagnano a Tavolara “Settembre”, film d’esordio della regista di Giulia Steigerwalt, di cui sono protagoniste, che verrà proiettato il giorno prima, il 14 luglio, a Porto San Paolo, mentre Di Leva arriva in Gallura con “Nostalgia” di Mario Martone, in programma invece la sera stessa (il 15) sull’isola di Tavolara.

Coppa Davis

Il 16 luglio sarà la volta, invece, di due figure di spicco del cinema italiano, premiate e affermate da oltre tre decenni. Si tratta di Silvio Orlando e del produttore Domenico Procacci, a Tavolara in veste di regista del documentario “Una squadra” sulla storica vittoria italiana della Coppa Davis del 1976: il film, che segna l’esordio dietro la macchina da presa di Procacci, verrà proiettato in notturna a Tavolara dopo “AriaFerma”, girato nell’ex carcere sassarese di San Sebastiano e valso a Orlando quest’anno il premio David di Donatello come Miglior attore protagonista. Chiude la serie di “incontri in piazzetta” di Tavolara l’appuntamento di domenica 17 luglio con Ivan Cotroneo, Francesca Cima, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, rispettivamente regista, produttrice e attori protagonisti dell’inedito “Quattordici giorni”: il film, che racconta le vicissitudini durante la pandemia di una coppia, interpretata da Natoli e Trabacchi, coppia anche nella vita, verrà presentato in anteprima sull’isola di Tavolara, durante la serata conclusiva.