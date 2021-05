Quelle barrose delle Ariu, ceramiste della scuola di Mogoro 

Le senti parlottare dalla strada, ben prima di fare capolino nella piccola bottega in pieno centro a Cagliari. Chiacchierano e chiacchierano, instancabili: ma cosa avranno da dirsi tutto il tempo? C’è Barrosa, mani sui fianchi e tono squillante da prepotente, Curiosedda impicciona come poche, sempre presente Indigna che fa l’antipatica più per posa che per convinzione, la vocina invece è di Arroscia, stanca che non ne può più, e infine ecco Bonixedda, altezzosa perché tra tutte si crede la più bella. Insieme a tante altre compongono su Bixinau, il vicinato, che anima l’atelier delle artiste della ceramica Cristina e Stefania Ariu. Due sorelle, artigiane nel senso più alto e nobile, che da vent’anni (dal 7 marzo 2001) creano con l’argilla pezzi unici come si conviene a un’opera d’arte.

Le protagoniste

Arrivano da Mogoro, Cristina ha alle spalle una laurea in storia dell’arte, Stefania vanta una maturità d’arte applicata proprio in ceramica. Alla prima il compito della comunicazione social e di realizzare i pezzi più piccoli, all’altra anche ricerca e progettazione. In più possiedono quel guizzo che prescinde dal padroneggiare tecniche: è l’amore per il proprio lavoro. Seppure parlare di lavoro appare riduttivo. C’è genialità e capacità nel rileggere le forme antiche della tradizione per sedurle di contemporaneo. Il risultato è una ceramica in sottrazione che ne esalta l’essenzialità delle linee e il minimalismo plastico delle forme che si fa design moderno: ciò vale tanto per la pecora quanto per le figure femminili. Pezzi iconici della produzione. E su la mano chi non possiede almeno una “barrosetta”! Nel progetto delle sorelle Ariu è determinante dare forma ai ricordi, al senso di comunità che si respirava nei paesi in un passato non più recente, quando il vicinato incarnava l’idea di famiglia allargata con al centro le donne.

Un universo

Concetto che dalla notte dei tempi la ceramica ha rappresentato e raccontato: «Nel Neolitico si era in presenza di un matriarcato, erano le donne “a comandare”, difatti le statuette di pietra», scriveva Giovanni Lilliu diversi anni fa, «raffigurano esclusivamente donne». C’è racchiuso l’universo sardo nelle mani di Stefania e Cristina. «La nostra produzione», sottolineano le sorelle, «nasce come omaggio a quel sistema matriarcale proprio nel momento in cui c’è le comunità vivono una sorta di disgregazione. Facciamo rivivere la meccanica sociale che allora esaltava l’aiuto concreto, la sorellanza, la complicità. La “barrosa”, ad esempio, era nostra nonna. E le restanti quattordici figure erano le vicine di casa, per noi tutte zie». È un racconto tridimensionale che appassiona chiunque.

La storia

«Dopo gli esordi della bottega-laboratorio le prime difficoltà, cerchiamo di capire quale strada intraprendere», raccontano Cristina e Stefania, «e improvvisa è arrivata la svolta: non più tanti oggetti ma un progetto caratterizzante, unico. Così nascono le pecore». Presentate all’Emporio del Mediterraneo con un racconto di transumanza. E a seguire le figure femminili. Da quel momento cambia la prospettiva. Merito di una nuova consapevolezza: «Il lavoro artigianale è molto simile all’amore», spiegano le sorelle Ariu, «quando quest’ultimo finisce si può tentare di salvarlo, ma se non funziona è meglio allontanarsi per non restare paralizzati, per non perdere tempo. Con i nostri oggetti è lo stesso: ci possiamo mettere conoscenza, dedizione, passione ma se non funzionano è meglio non intestardirsi. Ecco, lo abbiamo capito…». È nato così il loro stile inconfondibile. Processo comune all’artista vero e sincero. Pian piano la famiglia si allarga coi presepi, pannelli da parete e, soprattutto, i disegni per le matrici del portale in bronzo del Santuario di Bonaria.

Stefania e Cristina hanno un filo diretto con gli acquirenti, che sempre più spesso chiedono la particolarità di un dettaglio o di un colore. I tanti collezionisti sono impazziti per tre pezzi non in vendita della “barrosetta” rossa col pugno alzato: Nilde. Si sa solo di una Nilde che spia silenziosa Laura Boldrini.

