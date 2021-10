Quelle amiche on line che scortano le donne 

Apri lo sportello, scendi, tieni stretta la borsetta tra il braccio e il fianco. Sono mille passi più ventiquattro, quante volte li hai contati, uno, due, tre, che così ti sembra di andare più veloce. In queste notti non sai mai se è meglio incrociare qualcuno o forse no, forse è meglio di no, perché magari sono quei gruppi di uomini, quattro cinque insieme, magari hanno bevuto, magari vogliono giocare, magari vogliono seguirti. Magari.

Tre meno un quarto del mattino. Sei una donna e stai rientrando da un turno di lavoro, da una festa di compleanno, da una cena di famiglia. Abiti a Cagliari, in corso Vittorio Emanuele, strada pedonale e bellissima – bellissima!, sì!, quando tutti i ristorantini sono aperti, quando la gente passeggia, quando le serrande sono sollevate e le insegne sono accese. Guardi l’ora. È tardi. Giri una, due, tre volte intorno all’isolato. Trovi parcheggio solo dietro la stazione. Spegni il motore della macchina. Ripassi mentalmente come sei vestita, la gonna, nera e stretta, i tacchi alti, una maglia girocollo. Girocollo, meno male!, ma una scollatura sarebbe stata una colpa?

«Ciao, stai tranquilla, adesso camminiamo insieme».

Verso casa

Contare i passi

Ci vuole coraggio

Perché se sei una donna e stai rientrando da un turno di lavoro, da una festa di compleanno, da una cena di famiglia, è questo che pensi. Ogni volta. Piazza Matteotti, via Roma, via Sassari, piazza del Carmine e poi, su, sino a casa. Le chiavi del portone chiuse nel pugno della mano. Non ci sono telecamere. Non ci sono poliziotti. Gli occhi bassi. I passi veloci, ottocentodue, ottocentotré, ottocentoquattro. Dici: sono una donna coraggiosa. Poi ti correggi: no, non voglio essere una donna coraggiosa, voglio essere una donna libera.

Mai più sola

Donnexstrada lo scopri così. Te ne parla il medico che lavora all’ospedale, una cinquantenne meravigliosa, fa l’anestesista, quando è di reperibilità non sa neanche cosa siano otto ore sonno. Te ne parla l’amica che si è appena separata, in casa non ci vuole stare, dice che deve recuperare il tempo perso con il marito sbagliato. Va a ballare il tango. E allora ti raccontano che esiste questa comunità di donne che, la mattina, la sera, la notte, quando vuoi, quando sei sola, quando hai paura, ti accompagnano a casa con una videochiamata.

Il progetto

Laura De Dilectis è una psicologa clinica laureata con lode alla Sapienza di Roma. Donnexstrada è una sua idea. «Una mattina mi sono svegliata leggendo di Sarah Everard, rapita, stuprata e uccisa mentre tornava a casa. Quante volte sono tornata a casa di notte, a piedi, da sola. Mi sono chiesta, cosa posso fare? devo cambiare le cose. Allora ho lanciato un messaggio sui social: una campagna per la sicurezza in strada delle donne».

Come funziona

È semplice, è veloce, è gratis. Apri instagram, ti colleghi al profilo di Donnexstrada, lanci un sos. E, subito, parte la videochiamata. «Ciao, stai tranquilla, adesso camminiamo insieme» . E succede davvero; succede che rallenti il passo, dall’altra parte del video c’è una donna come te, la saluti, le sorridi, le racconti dove sei, in che città vivi, che strada devi percorrere, le racconti che questa piazza del Carmine così desolata ti fa battere il cuore ma ora la state attraversando insieme e arrivate sino a casa, sino a quando dici ci sono, sto bene, ce l’ho fatta, ce l’abbiamo fatta.

