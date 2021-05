«Quella zona agricola va tutelata» 

La valutazione di impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico Pilingrinus è sul tavolo dell’assessorato regionale all’Ambiente, ma il Comune di Milis e la Lipu Oristano ribadiscono il no deciso, richiedendo la valutazione ambientale strategica per tutelare l’habitat naturale e agricolo.

La società Ecosardinia ha depositato in Regione il progetto per creare un grande impianto da 9 megawatt di pannelli fotovoltaici rotanti in 10 ettari di terreni privati nell’area Pilingrinus, lungo la strada provinciale 9. Milis nel suo territorio comunale ha già 50 ettari con impianti fotovoltaici: «il 10% dell’intera superficie agricola, il nuovo impianto è in grado di modificare gli assetti produttivi economici e sociali del territorio», spiega il sindaco Sergio Vacca.

Il Comune

Il consiglio comunale ha detto no, una minuziosa relazione dell’ufficio tecnico ha valutato il progetto di tipo industriale non compatibile con il regime agricolo dei suoli: «Le terre sono di ottima qualità, irrigue e di buona fertilità, che sarebbero messe a rischio dall’impianto per 25-30 anni». Il progetto «confligge con la naturale vocazione agricola e turistico culturale di Milis, che ha produzione di qualità nell’agrumicoltura e orticoltura, anche la zootecnia sarebbe penalizzata». I benefici economici per la popolazione e per il tessuto produttivo sono incerti, mentre saranno sicure le ricadute economiche per pochi soggetti privati. «Si alle energie rinnovabili – precisa Vacca- ma solo nei suoli dove è possibile, non si possono togliere spazi all’agricoltura di qualità. La Regione deve definire le aree dove edificarli, senza approssimazioni».

La società

Per la società, che ha sede tra Milano e Londra, il progetto «è coerente con il piano di sviluppo regionale di energie rinnovabili, e compatibile con le norme paesaggistiche e urbanistiche che regolano le trasformazioni del territorio». Per l’aspetto agricolo «risulta compatibile con l’uso a pascolo, che non sarebbe compromesso dalla realizzazione dell’impianto, ma anzi coesisterebbe grazie a un utilizzo promiscuo del terreno, con accordi tra proprietari e pastori. Il Comune incasserebbe l’Imu dall’impianto, e la costante manutenzione dei pannelli sarebbe appannaggio di operai specializzati locali». Carattere di reversibilità e temporaneità: «si tratta di moduli rotanti che inseguono i raggi del sole, che poggiano su telai metallici conficcati sul terreno, l’impatto visivo sarebbe mitigato da una fascia arborea di altezza idonea per mascherare la visione». Infine la rimozione «a fine vita, sarà estremamente semplice e rapida, con il ripristino dei terreni allo stato precedente».

La Lipu

Gabriele Pinna, Lipu Oristano, ribadisce la contrarietà: «Siamo a un punto di non ritorno, un altro tassello per la distruzione dell’habitat che colpisce l’85% delle specie minacciate. L’area è frequentata dalla Gallina prataiola, che ha un ruolo nell’ecosistema, che rimane sano se è garantita la biodiversità», spiega. Per l’aspetto economico «gli interventi in natura devono essere sempre ponderati, non solo sottomessi all’interesse economico».

