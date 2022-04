Quel tesoretto da riscuotere 

«Il sistema altro non può fare se non rispettare scrupolosamente le procedure, cosa che stiamo facendo grazie a un supporto informativo sempre più avanzato. Teniamo anche conto che il Covid ha imposto valutazioni diverse rispetto ai tempi normale, la pubblica amministrazione deve tenere conto delle situazioni che meritano considerazioni particolari», predica l’assessore Angelo Angioi. C’è da dire che la lotta contro l’evasione tributaria, Tari, Imu in particolare, se non è stata una sconfitta poco ci manca. Dal 2012 al 2021 la media delle riscossioni viaggia dal 30 al 40 per cento rispetto all’importo iniziale. Un dato su tutti: su 10 contravvenzioni per violazione al codice della strada ne vengono pagate meno della metà. E così anche per le cosiddette entrate “extratributarie” che comprendono i servizi a domanda individuale come le quote per gli asili nido, le mense, l’utilizzo dei campi sportivi, la concessione degli spazi pubblici, eccetera dove l’importo da conservare, ovvero da passare a “residui attivi” quindi da incassare, sono riportate per 5,7 milioni di euro.

Vale a dire Imu. Tasi, Tarsu, imposte varie. Balzelli vecchiotti che anche a voler escludere la quota del 2021, che il Covid ha in parte congelato in attesa di stagioni migliori, pari a 2 milioni di euro, la differenza resta comunque di non poco conto: 8 milioni di euro scaglionati nelle annualità che vanno da 2011 al 2020. Crediti che il Comune, visto il tempo trascorso, non potrà riscuotere al 100 per cento; basti pensare alle annualità 2012, 2013 e 2014 “conservate” per un totale di 1,8 milioni; ma anche al milione e quattrocentomila euro del 2015 e al milione del 2016. Il Comune dopo un primo invito avvia le procedure esecutive che non sempre si concludono come sperato perché il debitore non possiede beni e quindi nulla ha e niente paga.

Il Comune, nonostante l’accelerata data dall’assessore Angelo Angioi che dell’equilibrio dei conti ne fa quasi una ragione di vita politica, più che un esattore si conferma un creditore che vive e lascia vivere. Altro non si può dire visti i 10,2 milioni ancora da incassare di tasse e imposte catalogate in bilancio tra le “entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e inseriti in bilancio nei “residui attivi”.

Imposte non raccolte

La Giunta

Le verifiche

L’ultimo accertamento da parte dei revisori dice che la media delle entrate non tributarie non arrivano al 50 per cento. «Un rapporto in linea con i parametri imposti, regolati da misure oltre che economiche anche sociali”, precisa l’assessore Angioi. Tutti questi milioni che solo in parte saranno incassati trovano un ammortizzatore nei “Fondi vincolati” cioè delle somme opportunamente accantonate per annullare le perdite per crediti che non saranno mai incassati. Il Comune, attestano i revisori dei conti, hanno accantonato le quote previste. Il Comune deve incassare ma ha anche 2 milioni da pagare per “spese correnti” cioè per debiti verso fornitori e vari, al 90 per cento relativi alle annualità 2020 e 2021.

