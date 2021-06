Quel Sardus Pater  che arrivò dal Nordafrica 

Un giovane Re Mida balla sinuoso tra le colonne del tempio di Antas, mentre un canto si spande tra le dune di Piscinas, sembra quello di un muezzin, ma, no, la voce è quella inconfondibile di Mahmood. Il suo passaggio in Sardegna, a inizio giugno, aveva suscitato la curiosità del suo affezionatissimo pubblico, ma non solo: cosa stava preparando? Il risultato oggi è su Vevo, per la cui serie LIFT, con la casa di produzione Borotalco Tv, la regia di Simone Rovellini, il patrocinio di Sardegna Film Commission, dei comuni di Arbus, Fluminimaggiore, delle province di Orosei e Sud Sardegna e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari, Mahmood ha realizzato due live performances, di “Ghettolimpo” e “Talata”, più il cortometraggio, “The Making of Mahmood”, assolutamente unici nel loro genere, anche per l’ambientazione tutta sarda.

Ritorno alle origini

In attesa della sua unica data nell’Isola, il 21 agosto, ad Alghero, l’artista milanese, di padre egiziano e madre di Orosei, prosegue così l’omaggio alle sue radici sarde, iniziato nel disco con il brano “T’amo”, dedicato alla madre e contenente un singolare mash-up con “Non potho reposare”, realizzato insieme al coro Intrempas di Orosei. «Avere l’opportunità di registrare due canzoni live del mio album “Ghettolimpo” per la prima volta nella mia terra di origine è stato un viaggio mistico, in cui abbiamo ricreato delle situazioni quasi surreali», ha raccontato Mahmood. «Nei video la scelta dei paesaggi accompagna perfettamente i sapori e le intenzioni che volevo dare alle canzoni e quindi a chi le ascolta».

Le live performances

La prima delle due esibizioni pubblicate da Vevo è stata quella di “Ghettolimpo”, il brano che dà il titolo all’ultimo album di Mahmood, un concept ricchissimo, con cui il cantautore, dopo il soverchiante successo arrivato con “Soldi” e la vittoria di Sanremo 2019, è tornato alla ricerca delle sue radici e di sé stesso. «Dopo l’Eurovision le persone a me care hanno iniziato a trattarmi in modo diverso e la cosa mi ha spaventato molto», ha confessato Mahmood. «Per loro ero l’Olimpo, ma dentro ero sempre nel ghetto». Interpretata insieme alla sua band - Elia Pastori (batteria), Marcello Grilli (piano e sequencer) e Francesco Fugazza (synths) - su una rampa da skate, piazzata tra le splendide dune della spiaggia di Piscinas e cavalcata da uno skateboarder beduino, la performance di “Ghettolimpo” racconta proprio di questi sentimenti contrastanti, la storia di un Narciso che non si riconosce più nella sua immagine riflessa.

La storia

È un ponte che collega le radici arabe e quelle sarde di Mahmood, invece, la performance realizzata al tempio di Antas dedicato al Sardus Pater (arrivato sull’Isola proprio dal Nordafrica secondo Sallustio). «Uuuh, piccolina», canta e ancheggia Mahmood tra le colonne del tempio, novello Re Mida, padrone di un immaginario che, nel suo apparire ossimorico, sa parlare del presente nella maniera più autentica. Fuori oggi anche l’ultimo atto del trittico sardo realizzato per Vevo: il corto “The Making Of Mahmmod”, un racconto dell’artista come non lo avevamo mia visto prima.

