Quel nonno vigile di 90 anni 

« Ciao, nonno vigile : è il saluto sincero, come i piccoli sanno fare, che mi commuove, mi riempie di gioia e mi aiuta a iniziare bene la giornata». Luigi Casula, 90 anni a febbraio, ha deciso di indossare la pettorina, la maglietta d’ordinanza e paletta in mano per dedicarsi completamente «a tutti nipotini di Arbus, dal momento che io non ne ho». L’entusiasmo di guidare gli alunni ad attraversare la strada, si legge negli occhi, liberi dalla mascherina: «La mia giornata inizia a scuola, poi in edicola a comprare L’Unione Sarda, il giornale leggo tutti i giorni. Quando non c’è, mi manca troppo».

Nonni vigili

Con l’apertura delle scuole, il nonno vigile assume un ruolo importante. Ad Arbus ancora di più, considerata la carenza dell’organico della Polizia municipale. Ed ecco nonno Luigi, sentinella silenziosa, disponibile, gentile e pronto ad aiutare i bambini ad attraversare la strada in sicurezza. «Gli alunni più grandicelli - racconta il super nonno - mi fanno tante domande. Sono curiosi di sapere perché faccio il vigile, se ho studiato, se mi piace. I piccoli della materna sono straordinari: un coro allegro “ciao nonno vigile” e si avvicinano per farmi festa».

Il ricordo

Ogni mattina, l’arrivo a scuola riporta il nonnino indietro nel tempo. «Quando vedo i ragazzi con lo zaino sulle spalle, il giubbotto colorato e un bel paio di scarpe, mi rivedo bambino, da scolaro senza mai aver avuto un libro. Avevo appena due quaderni e una matita. Il primo anno in una stanza seduto su una sedia, dei banchi ho un vago ricordo. Per arrivare a scuola, la "Casa balilla”, percorrevo un bel po’ di strada. Scalzo. Le prime scarpe forse a 15 anni. Non c’erano i riscaldamenti. Fuori a marciare per ore e ore». Il resto della sua vita lo racchiude in poche parole: «Dall’età di 17 anni ho lavorato in campagna. Dopo la morte di moglie, sono entrato a far parte dell’associazione Auser. Quando mi è stato proposto di fare il vigile mi è sembrato di sognare, invece tutto vero. È bellissimo. Fa sentire giovani. Lo farò fino a quando avrò le forze», promette.