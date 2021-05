Quei ragazzi (terribili) di Cagliari 

Può accadere, di solito nei momenti di crisi, che il quotidiano irrompa nei racconti quasi a voler appagare la voglia di avere davanti a sé la realtà scomoda che si sta vivendo. Non è un caso se nel secondo dopoguerra il neorealismo di “Sciuscià” o “Roma città aperta” ha incantato i cinefili in tutto il mondo. «La vita non è quella inventata nelle “storie”, la vita è altra cosa» sosteneva Cesare Zavattini. E di rimando, anni dopo, Pier Paolo Pasolini ribadiva che «qualsiasi linguaggio, in fondo, assume una posizione meramente “integrativa”, di traduzione di qualcosa che è già inscritto nella realtà». La narrazione contemporanea acciuffa sempre più suggestioni dal reale, dalla strada. “Gomorra” e“ Suburra” televisivamente hanno segnato la nostra epoca. Su questo solco si impone per qualità di scrittura e ritmo mozzafiato il romanzo “Via libera” (Nero Rizzoli) firmato da Lorenzo Scano.

Cinque Sorelle

In copertina si riconoscono i palazzoni rossi del Cep conosciuti come le Cinque Sorelle, e non ci sono fraintendimenti: la periferia è protagonista. Periferia che sa di polvere e povertà, fame di vendetta e desiderio di riscatto, Ichnusa ghiacciate e amicizie “guaste”. Periferia che si mischia con la borghesia del centro, perché Cagliari è un fazzoletto, e unisce i ragazzi dell’una e dell’altra parte con un pistino di coca o con il trap o con le “barre” del rap, che ne cantano il disagio incitandoli a comportamenti oltre il limite.

Non c’è giudizio

Non c’è giudizio, come si conviene al neorealismo, solo descrizione nuda e cruda del quotidiano, modellato sullo slang o l’intercalare cagliaritano. A ciascun lettore il compito di assaporare il gusto amaro della vita e intuire cosa sia peggio tra la droga o certa musica. Funziona talmente bene il romanzo di Scano che sin dalle prime pagine è disturbante: il suo avvilupparti nella spirale dei pischelli (un tempo si chiamavano così gli adolescenti) di Cagliari ti costringe a insistere nella lettura e a pensare. Per tematiche, atmosfere, linguaggio il rimando è a Sergio Atzeni. E c’è anche quella carica di fisicità e di corpi che non resistono al pudore di se stessi riconducibile a Pier Vittorio Tondelli.

La storia

Si intrecciano le vite di tre adolescenti: Davide, senza padre, cresciuto al Cep, una volta uscito dal minorile cerca il riscatto nella boxe; Chanel, stesso quartiere, molta vergogna per il nome e il sogno di fare la scrittrice; Filippo, famiglia borghese e attico alle torri dell’Unione Sarda, poca voglia di studiare, il vizio della coca e frequentazioni poco raccomandabili, le baby gang. Basta un niente e le vite dei tre deragliano.

La città

«“Via libera”», spiega Lorenzo Scano, «è un lavoro di scrittura lungo due anni. Ho bazzicato i luoghi descritti per scoprire storie e parlare con le persone». Il resto è passione. Come il grande spazio riservato alla boxe e al rap «ma degli inizi, quello che proviene da Harlem». Seppur molto giovane, lo scrittore si interroga sui ragazzi e il loro mondo: «Ho voluto restituire, intanto, la città non turistica e che viviamo tutti i giorni, dove certe baby gang imperversano. L’adolescenza è un passaggio sempre più complicato da affrontare, ma che a un certo punto finisce. Voglio sperare che guardandosi indietro i vari Filippo, Davide, Chanel dicano di se stessi “che stupidi eravamo…”. Quindi immagino una redenzione. Anche se non potrà essere così per tutti».

Lorenzo Scano è abile nel farci incrociare una generazione smarrita e figlia della noia e dei social network, incapace di distinguere e distinguersi, superficiale anche nei sentimenti. Niente a che vedere coi sciuscià di De Sica, che a riguardarli ora fanno solo tanta tenerezza.

