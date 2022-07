Quei portali campestri da salvare 

Nella loro maestosità e raffinatezza architettonica è racchiuso un pezzo di storia oristanese. Difficile non restare incantati davanti ad uno dei tanti portali monumentali che si affacciano sulle strade provinciali e statali. Il più grande della Sardegna si trova a Oristano, precisamente a Donigala: alto otto metri e ricco di decori. Eppure quelle costruzioni, realizzate all’ingresso dei poderi attorno al XVIII secolo per testimoniare il conquistato prestigio sociale della borghesia agricola, rischiano di crollare nell’indifferenza.

I fondi

Una situazione di degrado più volte evidenziata da Italia Nostra sezione Sinis Cabras Oristano, da tempo impegnata nel progetto nazionale “Alla ricerca dei beni comuni”. Ora la riapertura dei termini del bando per il recupero, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, promosso dall’assessorato regionale alla Cultura, offre un’occasione imperdibile che l’associazione non intende farsi scappare. Italia Nostra ha creato uno Sportello di consulenza a cui potersi rivolgere gratuitamente per partecipare all’avviso pubblico, in scadenza il prossimo 30 settembre. Un’equipe di tecnici sarà a disposizione dei proprietari dei portali, nella maggior parte dei casi privati, per la presentazione delle domande. «Il contributo concesso dal bando - fanno sapere da Italia Nostra - arriva ad un massimo di 150mila euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%, destinato ai manufatti al di fuori dei centri abitati». Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione bandi del sito della Regione. Gli interessati potranno inviare una mail in cui manifestano il proprio interesse a partecipare a siniscabras@italianostra.org entro il 31 agosto.

I tesori

Sono una ventina i portali censiti in Sardegna: oltre la metà nell’Oristanese. Tra i più importanti, appunto, quello di Vitu Soto, che si impone agli sguardi ammirati di chi percorre la strada che dal Rimedio porta a Solanas. Ci sono poi il portale dei Carmelitani, quello degli Scolopi, di Pisanu, detto de “su Colonnellu”, e quello nella piazza centrale di Donigala, chiamato “di Loffredo”. Un patrimonio culturale al quale Italia Nostra dedicherà un convegno ad ottobre.