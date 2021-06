«Quei pini sono pericolosi, saranno abbattuti» 

La comunicazione è stata data durante l’ultimo Consiglio comunale, alcuni dei pini del parco Sergio Atzeni, in questi mesi al centro di un restyling, dovranno essere abbattuti: «Sono pericolosi per la sicurezza dei nostri concittadini», ha detto il sindaco Pietro Pisu, ricordando che su 35 esemplari presenti tra via Le Serre e via Rosselli, ne verranno sradicati solo tre che si affacciano in quella che tutti conoscono come la via dello shopping.

«È stata una scelta obbligata» ha commentato, «s ono alberi piantati senza ordine o logica precisa e questo ha compromesso una corretta crescita e un equilibrato sviluppo strutturale. I tronchi sono completamente inclinati da un lato o da un altro, a rischio di caduta». Dall’analisi, avviata da esperti del settore, infatti, è emerso che i pini appaiono leggermente feriti e scavati nel tronco.

Il dossier

«Gli alberi, disposti in filare e radicati su terra battuta, appaiono potenzialmente limitati nel loro libero sviluppo sia dalla presenza del muretto che circonda il perimetro dell’intera area su cui stiamo intervenendo, che dalla loro reciproca vicinanza e da altre circostanze puntuali. È nostra intenzione scongiurare situazioni di pericolo per le persone e dobbiamo evitare cadute di alberi o rami che possano creare danni».

La scelta dell’amministrazione non è passata inosservata ad alcuni quartuccesi che sono convinti si sarebbe potuta trovare un’altra soluzione per «riqualificare e non tagliare».

La protesta

«Ho iniziato a fare la lotta contro il museo quando avevo saputo che dovevano abbattere, come hanno fatto, alcuni pini», ha ricordato Cenzo Vargiu, ex amministratore comunale, «purtroppo non esiste una tutela, tutto è affidato alla sensibilità. Nel caso attuale i pini non sono così pericolosi, basterebbe ridurli e metterli in sicurezza». Vargiu, sempre attento alle dinamiche della città, ha più volte chiesto nel tempo che venissero curati e tutelati.

«Solo dopo aclune mie segnalazioni anni fa se ne presero cura», aggiunge, «sono decisamente contrario che vengano abbattuti, perché quando il Comune elimina le piante, raramente opera la sostituzione come per esempio è successo nel piano di zona su Idanu, dove ancora oggi mancano una ventina di alberi».

A non essere d’accordo è anche Manrico Podda, titolare da oltre 30 anni di una profumeria in via Rosselli. «Non c’era un’altra alternativa?», si è chiesto Podda, «se si tratta di sicurezza possiamo dire ben poco, questi alberi saranno qui da 50 anni, oltre all’aspetto estetico e alla bellezza sono parte integrante di questa via, ma soprattutto sono utili per l’ombra».

La cornice

La sera, infatti, capita ancora che tanti anziani si siedano nelle panchine lungo il viale per scambiare due chiacchiere. «Visto che si parla di sicurezza, quanto ancora dobbiamo aspettare per avere un impianto d’illuminazione degno di una via tanto trafficata e spesso oggetto di brutti incidenti stradali? Certo ci sarebbe piaciuto, da commercianti, essere stati coinvolti nelle scelte sul parco, in particolare delle piante che fanno da cornice anche ai nostri negozi», ha sottolineato Manrico Podda.

«Gli alberi arredano e sono belli», dico Sergio Licardi, che abita proprio al confine con Selargius, «cr eano anche zone d’ombra che d’estate sono piacevoli. Se c’è un pericolo reale, lo capisco, ma bisogna sempre valutare pro e contro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Gli alberi ci sono da 50 anni, sono parte integrante di questa strada