Quei morti di un anno fa «Ecco perché il vaccino è la scelta che ci salva» 

Sette regioni già in fascia gialla e altre tre col biglietto d’andata per Capodanno. L’obbligo di mascherina all’aperto è niente davanti allo sfondamento della soglia di guardia dei ricoveri per Covid, e se per il momento la Sardegna è sotto il gradino dell’automatico declassamento, l’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni è un serio campanello d’allarme. Nell’Isola la curva è in netta ascesa, ieri 182 i casi di contagio (ma da giorni voliamo oltre quota 200), nessuna vittima, dieci i pazienti in terapia intensiva (uno in più), 118 in area medica (4 in più), mentre le persone in isolamento sono 3.796 (100 in più). In Italia 28.064 infezioni, 123 morti, su i ricoveri.

Eravamo in zona rossa

Il virus è come l’acqua: dove trova spazio se lo prende. Ed è interessante ciò che dice il presidente del Veneto Luca Zaia, che - senza aspettare l’ingresso della sua regione in zona gialla, che scatta da domani - l’altro ieri ha introdotto l’obbligo di mascherine anche all’aperto. «Il Veneto ha lo stesso numero di contagi del picco del Natale scorso, ma un terzo dei ricoverati. Senza i vaccini saremmo in lockdown». Già. Un anno fa la situazione era tale che il governo arrivò a decretare il Natale in zona rossa per tutto il Paese. Ricordiamo come si stava in Sardegna? A dicembre del 2020 l’Isola contava i morti: il 16 di quel mese addirittura 23.

Il rischio da scongiurare

Esattamente un anno fa, il 19 dicembre, il bollettino dell’unità di crisi regionale registrava 285 contagi e 10 vittime. I pazienti in terapia intensiva erano 53, e 547 in area medica. Numeri peggiorati dopo la Befana, tanto che a metà mese si rischiava l’ingresso in zona arancione, puntualmente arrivato il 23 gennaio. Potrebbe succedere ancora? «Dipenderà da come ci comporteremo, soprattutto adesso con le feste in arrivo», avvisa Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari e responsabile del laboratorio. «Possiamo aspettarci di tutto se non saremo attenti, anche un peggioramento». Comunque, sottolinea, «il vaccino ci darà una mano». Sta proprio qui la differenza rispetto a un anno fa.