«Quei gradini sono la mia prigione, il Comune mi aiuti»  

Tre piani e cinquanta scalini, sono quelli che Massimo Pistori dovrebbe percorrere per uscire dalla sua casa in via Le Serre. Un alloggio popolare al terzo piano, messo a disposizione dal Comune, in cui vive da tre anni insieme alla moglie Simona. Non c’è un ascensore e neanche un montascale e lui, disabile senza una gamba, si ritrova a essere prigioniero in casa propria.

«A causa delle troppe sigarette che fumavo fin da ragazzo», spiega Pistori, «ho avuto un problema serio alla circolazione e mi hanno dovuto amputare una gamba, per fortuna solo una. È successo quattro anni fa: prima vivevamo in campagna e io lavoravo. Abbiamo chiesto un casa al Comune perché in questa situazione non potevo più vivere lontano da tutto».

La storia

Racconta la sua storia con un filo di voce, lo sguardo basso come se provasse vergogna a dover chiedere aiuto e a non essere più autosufficiente. Parla e accarezza il suo cagnolino che gli sta accanto, quasi volesse proteggerlo, ma cerca anche sostegno nello sguardo della moglie Simona. «Mi sento prigioniero in casa mia, non posso uscire neanche a fare una passeggiata, mia moglie fa già abbastanza, ma non ha la forza di accompagnarmi nelle scale, ogni tanto arrivano gli amici: mi prendono e mi portano in giro, così posso assaporare un po’ di libertà, altrimenti mi devo accontentare delle verande per avere un po’ d’aria. Ci vorrebbe un montascale, così con le stampelle potrei arrangiarmi da solo».

Massimo e Simona vivono in una manciata di metri quadri: «Per noi due va benissimo», aggiunge lei. Un piccolo trilocale che fa parte dei trentasei in via Le Serre, che da oltre 30 anni ospitano le fasce più deboli della popolazione. Alloggi di proprietà di Area, ma assegnati dagli uffici comunali. Nel 2018, dopo ben 35 anni di silenzio, è stato riaperto il bando per l’assegnazione degli alloggi ai cosiddetti riservisti, ossia cittadini che ne avevano diritto, erano regolarmente in graduatoria, ma non avevano avuto la casa. Tra questi anche la famiglia Pistori.

La procedura

«Quando ci sono state date le case io ero già invalido, ma non accettarla avrebbe significato rischiare di perdere la proprietà. Il sindaco Pietro Pisu e l’assessora Maria Grazia Fois mi hanno promesso che avrebbero risolto e cercato una soluzione. Ma dopo quasi tre anni si rimbalzano la patata bollente tra Area e Comune e io sono qui che aspetto».

Sarebbe sufficiente un montascale, per permettere a Massimo Pistori di spostarsi dall’appartamento al cortile. Oppure basterebbe assegnargli un appartamento in un piano più basso nella palazzina accanto alla sua. Invece lui oggi si sente solo e abbandonato dalle istituzioni. A prendersi cura della sua situazione Virgilio Caredda, referente regionale dell’associazione Acondroplasia Insieme per Crescere.

L’aiuto

«Se non fosse per Virgilio ci saremo rassegnati. Abbiamo chiesto anche un preventivo, per realizzare il montascale servono circa 14mila euro. Io sono un ex pescatore, viviamo solo con la mia pensione di invalidità, se avessimo avuto i soldi li avremo anticipati, ma non possiamo, anche mia moglie ha dovuto smettere di lavorare per occuparsi di me«. Ed è proprio Virgilio Caredda che fa avanti e indietro tra gli uffici di via Nazionale e quelli di Area sollecitando un intervento per risolvere il problema. «Area ci ha risposto che l’intervento è troppo oneroso. Dal Comune fanno sapere che se ne stanno occupando. Tra qualche giorno tornerò in ospedale per un altro intervento: mi piacerebbe, tornando a casa, trovare il montascale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Mi sento prigioniero in casa mia, non posso uscire neanche a fare una passeggiata