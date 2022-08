Quegli errori in pista e fuori 

«Un po’ di gossip piace a tutti, persino a me che sono uno che si fa gli affari suoi, perciò immagino che una situazione “calda” come quella della 4x100 di Monaco faccia notizia».

Wanderson Polanco è tornato in pista all’Amsicora dopo gli Europei di Monaco. La stagione non è finita e il velocista dominicano di Sestu guarda avanti anche se non è facile togliersi dalla testa quei 4, maledetti centesimi che sono costati l’eliminazione dalla finale alla 4x100 azzurra.

«Quei 4 centesimi non si possono giustificare in alcun modo, potrei dire che ognuno poteva andare un centesimo più veloce, ma sarebbe farsi del male, soprattutto adesso che la delusione è ancora fresca. Noi che abbiamo corso siamo corresponsabili di questa piccola disfatta della staffetta, poi chi ha deciso ha le proprie responsabilità. Noi la nostra, loro la loro».

C’è stato un grande polverone di polemiche sulla rinuncia di Jacobs...

«Un po’ di gossip piace a tutti, persino a me che sono uno che si fa gli affari suoi, perciò immagino che una situazione “calda” come quella della 4x100 di Monaco faccia notizia».

Il suo debutto agli Europei con la staffetta?

«Sinceramente non me lo sono goduto. Ero in preda a un po’ di cose. All’inizio non dovevo correre e non me lo giustifico. Chi decide non riteneva opportuno che corressi ma io sì. Poi che alla fine sia entrato lo stesso, per colpa della salute di Jacobs, è un altro discorso».

Si spieghi meglio.

«Ci doveva essere un piano B da un bel po’. Io credo che dovesse essere scontato che la batteria non la corressero né Filippo, né Fausto, né Marcell. Lo pensavo da prima di tutto questo. Marcell non ha nessuna colpa se non ha corso, è una cosa normale, dopo la stagione che ha avuto, ma c’è chi la vede in modo diverso, di sicuro ci sono cose che io non so, ma il problema non è quello».

E quale è?

«Il problema non è stato il forfait di Marcell, sono convinto che i quattro che hanno corso, anche se non erano i titolari, Patta, io, Melluzzo e Ali eravamo più che validi, ma abbiano sbagliato troppe cose. Io nel primo cambio, per esempio. Ci ha salvato un po’ il secondo che era buono ma nell’ultimo purtroppo abbiamo perso tanto. Eppure c’era l’idea di fare in cambi per far bene. Eppure, nonostante gli errori eravamo in finale. Poi c’è stato il ricorso della Turchia ed è finita come sappiamo».

Che idea ha di quel contatto tra turchi e finlandesi?

«I contatti fanno parte del gioco, non corri da solo. Certo, con nove corsia avremmo risolto tutto, ma erano solo otto. La Turchia è stata ostacolata, se la regola dice quello è inutile discutere».

Fa più male?

«Sì, certo, ma se fossimo stati noi al posto della Turchia avremmo ragionato diversamente. Ci siamo illusi per un’ora e mezza».

Però la staffetta ha dimostrato di poter fare due squadre potenzialmente da finale europea.

«Ricorso a parte, noi eravamo in finale e io mi sento finalista europeo, di fatto. Ci eravamo qualificati con un quartetto alternativo. È un bel segnale. Eravamo tutti buoni. Non ci sono solo i 4 di Tokyo, di cui siamo innamorati, ogni anno fa storia a sé, soprattutto nella velocità».

Nel suo futuro quanta atletica e quanta Sardegna vede?

«Vedo un sacco di atletica e spero altrettanta Sardegna. Mi muovo dove posso dedicare al meglio all’atletica, ma mi trovo bene e vorrei migliorami stando qui».

