Quattrocento volte Dinamo 

I 400 colpi in Serie A della Dinamo sono stati celebrati degnamente, con la vittoria sul campo della rivale più “odiata sportivamente”. Il successo su Venezia è il numero 232 nelle 400 partite disputate, playoff scudetto compresi. Sicuramente ci sono gare più memorabili in queste dodici stagioni nella massima serie, ma la vittoria al Taliercio ha un peso specifico notevolissimo, perché ha sollevato Sassari dalla zona retrocessione. Di un solo gradino, che andrà raddoppiato domenica nello scontro-salvezza casalingo contro Varese, ma fa una grande differenza dopo sei sconfitte consecutive in campionato e dopo le due beffe contro Napoli e Virtus Bologna (gestione Piero Bucchi) col tiro della vittoria che è sempre finito sul ferro.

Rotazioni lunghe

Il coach ha commentato: «Quella con Venezia è una vittoria che ci voleva per dare fiducia a un gruppo che sta davvero lavorando bene. Sono contento perché anche nelle scorse partite la panchina ha dato il suo contributo, oggi sono stati bravi con Massimo, Jack e Ousmane. C'è stato un ottimo apporto, è un bel segnale vuol dire che c’è compattezza e mi fa piacere per tutti i ragazzi che hanno fatto una buona gara». Non è un modo di dire: Bucchi sta ruotando dieci giocatori. Massimo Chessa aveva finora giocato solo contro Pesaro (7 minuti) e qualche secondo contro Tortona. Contro la Virtus Bologna stava contribuendo al colpaccio con 3/4 nelle triple, mentre contro Venezia l'importanza della sua presenza è spiegata col plus/minus di +12. Sarà che il coach conosce il play-guardia sassarese dai tempi di Roma. Jack Devecchi invece con Cavina aveva giocato 4 gare su 8 con media di 6' e una tripla a Tortona. Con Bucchi ha giocato sempre in campionato (media di 10') e anche segnato 7 punti in totale. Promettente la prova difensiva di Diop nell'ultimo quarto. Il ventunenne è stato più efficace di Mekowulu e questo è incoraggiante per la lotta sotto canestro. E ora si attende il rientro di Gentile.

Calendario e Coppa Italia

Quattro giornate al termine dell'andata. L'accesso alla Coppa Italia è ancora un obiettivo, seppur legato a un difficilissimo en plein. L'ultimo posto utile è occupato da un terzetto formato da Venezia e Reggio Emilia, battute da Devecchi e compagni, più Tortona (-6 in trasferta).