Quattrocento libri per unire il quartiere 

La libreria entra nel quartiere di Carbonia Nord con un dono che suggelli un rapporto all’insegna della cultura: ci sono 400 libri destinati alle famiglie del rione.

Il piano

Un progetto che mira a rilanciare la lettura e a favorire l’incontro generazionale in città, a partire dal popoloso quartiere che si estende da via Dalmazia fino a piazza Primo Maggio. La distribuzione gratuita dei volumi è solo la prima di una serie di iniziative che la libreria Lilith ha messo in campo insieme al comitato di quartiere Carbonia Nord, all’associazione “Libriamoci-presidio del libro” e alla Casa del popolo, con il contributo della fondazione di Sardegna. I titoli scelti per la distribuzione sono due, “Piciocus” e “Piciocas” della mini collana “Storie di ex bambini e bambine dell’isola che c’è”, che raccontano storie giovanili degli anni ‘50, ‘60 e ‘70, ma che potrebbero benissimo essere ambientate ai giorni nostri. «Vogliamo proporre al quartiere un’esperienza di lettura che favorisca il dialogo tra famiglie – spiega Anna Lai, presidente della cooperativa Lilith – un’occasione di socialità in un periodo in cui la stessa è ai minimi storici».

Il quartiere

L’iniziativa è stata ben accettata dal quartiere, oltre la metà dei libri è già stata distribuita: «Per noi giovani non è sempre semplice accedere ai libri – racconta Michela Zedda, 22 anni – questa è l’occasione per riprendere a leggere. Spero che altri giovani facciano come me e vadano a ritirarne una copia».

I libri sono scritti a più mani, tra gli autori si annoverano importanti scrittori sardi come Francesco Abate, Michela Murgia, Gianni Zanata e altri: «Mi sono rispecchiato in queste letture, e penso che queste storie non abbiano età – dice Marco Meloni, di 62 anni – molti giovani non conoscono la storia delle generazioni passate, ma in fondo penso che leggendo queste storie anche loro possano immedesimarsi in questi racconti. C’è forte bisogno di iniziative culturali che stimolino il dialogo».

Il futuro

In autunno verranno organizzati momenti di incontro nel quartiere, anche alla presenza di alcuni degli autori: «Spero che chi ha ricevuto il libro partecipi agli incontri, sarebbe bello confrontarsi con altre persone – racconta Lorena Zedda, 61 anni – questa iniziativa potrebbe creare maggiore coesione tra noi cittadini. Partire da una discussione sulle tematiche del libro potrebbe fare da collante, creando una coscienza di quartiere utile anche per altre tematiche». I libri sono in distribuzione gratuita nella libreria di via Barbagia e in altre attività commerciali del quartiere, anche tramite consegna a domicilio ad opera del comitato di quartiere Carbonia Nord: «Abbiamo ancora a disposizione un centinaio di libri – dice Francesca Figus, dell’associazione Libriamoci – auspichiamo che le persone vogliano prender parte alla nostra iniziativa e vengano a trovarci in libreria».

