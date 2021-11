Quattrocento buste paga a rischio 

Prezzo dell’energia insostenibile, a fine dicembre la Portovesme srl fermerà la linea zinco tradizionale con uno stop che coinvolgerà 400 lavoratori della fabbrica targata Glencore.

Lo stop

«Questa decisione è stata presa a causa degli spropositati prezzi dell’energia - si legge in una nota stampa della Portovesme srl - sperimentati in Italia e nel resto d’Europa dall’inizio di quest’anno. Essendo un’industria ad alto consumo energetico, Portovesme srl dipende fortemente da prezzi competitivi e stabili dell’elettricità. Continueremo a monitorare la situazione del mercato energetico italiano al fine di rivalutare la decisione non appena le condizioni dei prezzi lo consentiranno». Gli impianti energivori si fermeranno entro la fine dell’anno, mentre resteranno regolarmente operativi Waelz, SX e linea Piombo. L’allarme sul caro-energia è scattato ufficialmente a Portovesme ai primi di ottobre, quando l’azienda ha comunicato ai sindacati la necessità di rimodulare la produzione degli impianti energivori per tamponare le quotazioni impazzite dell’energia. Nel frattempo ha richiesto la cassa integrazione per 400 operai diretti, con un occhio costante ai prezzi sul mercato elettrico. L’energia però ha continuato la sua corsa e le previsioni per tutto l’inverno non inducono all’ottimismo. Ieri la decisione: entro fine dicembre la linea zinco si ferma.

Unica fabbrica

La Portovesme srl, che ogni anno produce circa 100 mila tonnellate di zinco (unico produttore in Italia) è l’unica fabbrica in marcia nel polo industriale di Portovesme. Tra diretti ed appalti occupa circa 1.200 persone. L’allarme è rimbalzato anche nella Penisola. «Aumento dei costi delle bollette luce e gas, ecco una delle tante disastrose conseguenze - ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando la notizia giunta da Portovesme - chiediamo con forza un impegno immediato e consistente per tagliare le tasse statali sulle bollette e ridurre i costi, ormai insostenibili, per famiglie e imprese». Nel Sulcis è il Pd a chiedere un intervento immediato delle istituzioni. «È necessario che le istituzioni, a livello nazionale ed europeo - dice Daniele Reginali, segretario provinciale Pd - oltre che garantire gli ammortizzatori sociali, operino in sinergia con parti sociali e mondo del lavoro per intervenire sul costo dell’energia».