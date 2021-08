Quattro stalattiti nascoste in uno zainetto 

Avevano quattro stalattiti nello zainetto. Alcuni baldi tedeschi, però, sono stati talmente distratti da aver dimenticato i souvenir selvaggi, prelevati nelle grotte di Urzulei, in un ristorante di Tortolì dove, al termine dell’escursione, si sono concessi una cena in relax. Nel fine settimana i giovani hanno requisito il tesoro naturale in un anfratto del Supramonte, in un luogo indefinito che però secondo fonti autorevoli potrebbe essere nei pressi di Pischina Urtaddala, uno dei punti trekking più gettonati dagli escursionisti. I ragazzi sono stati capaci di saccheggiare un eldorado naturale di elevato prestigio, rischiando di essere sorpresi con le mani nella marmellata. Se fossero stati individuati dalle forze di Polizia, avrebbero dovuto pagare una multa di 15 mila euro, come recita una legge regionale del 2007 che focalizza l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente carsico. Ma l’hanno fatta franca. Per ora.

Il racconto

«Cosa può passare nella testa di persone che compiono un gesto del genere? Non sappiamo come si chiamano né dove abitano né cosa li abbia spinti a sfregiare stalattiti e stalagmiti, opere d’arte della natura createsi in migliaia di anni». Così sul profilo Facebook “Sardegna rubata e depredata”, la comunità che sui social raccoglie denunce legate sulla tutela del patrimonio ambientale sardo, minacciato dall’inciviltà e dalla scarsa sensibilità di turisti-predoni. I ragazzi tedeschi sono stati traditi da loro stessi, perché forse per qualche birra di troppo si sono dimenticati uno zaino al tavolo di un ristorante di Tortolì. Un incauto autogol che però potrebbe non avere conseguenze per la loro fedina penale. Il cameriere in servizio al tavolo avrebbe voluto rendere lo zaino, ma nonostante abbia tentato di inseguirli in strada per riconsegnarglielo i giovani erano spariti. A quel punto ha pensato di aprire la borsa per reperire qualche effetto personale utile a rintracciare i tedeschi, che tra una pietanza e l’altra avevano raccontato al cameriere la loro giornata nel Supramonte di Urzulei. Quando il ragazzo ha aperto lo zaino ha trovato i quattro tesori naturali di un’altezza fra i 10 e i 30 centimetri. Ora si attende che il materiale venga consegnato alle forze dell’ordine.

L’esperto

Salvatore Cabras, presidente del Gasau (Gruppo archeologico speleologico ambientale di Urzulei), ha un’esperienza ultratrentennale. Sostiene di non aver mai visto uno sfregio simile nel corso della sua carriera nel Supramonte. «Sulla formazione delle stalattiti - dice Cabras - giocano un ruolo determinante diversi fattori ambientali. Talvolta per la creazione ci vogliono anche migliaia di anni. Perciò tutti quegli elementi che troviamo nell’ambiente sono piuttosto delicati, ancora di più nel Supramonte. Spesso basta poco, anche per sbadataggine, per distruggere tesori fragilissimi. La natura va rispettata».

Il sindaco

Di recente il sindaco di Urzulei, Ennio Arba, ha disposto un’ordinanza per l’utilizzo del territorio comunale. Un decalogo di regole a tutela dell’ambiente naturale e della sicurezza dell’utente. «Quello che è accaduto è un fatto grave. Purtroppo non abbiamo mezzi per controllare capillarmente il territorio. Non disponiamo neppure di guardie campestri perché sono tutte impegnate nel servizio antincendio e dunque questi siti, senza presidio, sono potenzialmente saccheggiabili». Arba vota per un turismo virtuoso: «Di questi turisti così non ce ne facciamo nulla, fanno solo danno». Il primo cittadino ha annunciato la costituzione parte civile del Comune in un eventuale processo.

RIPRODUZIONE RISERVATA