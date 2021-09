“Quattro stagioni” da rilanciare 

Nel 2018 l’amministrazione comunale di Emilio Gariazzo recuperò dei fondi dalla legge 37 e puntò forte sulla rivalorizzazione de “Le Quattro Stagioni”: «Si terminarono i lavori della messa in sicurezza del sito - svela l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - furono ripristinate le staccionate, collocato un cancello d’ingresso, sistemato una serie di bagni chimici, protette con il plexiglas le quattro statue rappresentanti le stagioni e persino anticipato i soldi all’Enel per l’allaccio della corrente elettrica. Tutto era pronto per l’avvio di un bando che avrebbe consegnato il sito chiavi in mano. Ma la situazione era più problematica di quel che si pensasse, a partire dalla strada che non è di pertinenza al Comune d’Iglesias». Il progetto quindi non è decollato e l’isolamento dell’area non ha permesso una sorveglianza adeguata. Infatti, lo scorso anno, il sito è stato letteralmente depredato: «Hanno portato via il cancello - continua Melis - i bagni chimici, persino le lastre di plexiglas a protezione delle statue. Purtroppo è difficile monitorare il sito, durante il periodo delle piogge la strada diventa impraticabile persino per i fuoristrada. Il nostro intento è però quello di restituire alla città un bene identitario e ambientale che ha accolto tantissime generazioni di iglesienti».

Il tempo e l’incuria hanno per decenni reso inaccessibile il sito “Le Quattro Stagioni” e nonostante le tante amministrazioni comunali succedutesi abbiano tentato di restituire alla città una location storica, ad oggi il suggestivo sistema di convoglio immerso nel verde, rimane chiuso, inarrivabile e facile bersaglio di atti vandalici e ruberie.Eppure qualcosa bolle in pentola, perché nonostante le tante difficoltà logistiche, l’assessorato al Patrimonio lavora per la riqualificazione dell’area, progettando di convertirlo in un rifugio montano per escursionisti.

Era un punto di ritrovo tradizionale per tutte le famiglie d’Iglesias, un’opera d’alta ingegneria idraulica voluta e costruita da Giorgio Asproni per il convoglio dell’acqua in città di tutte le sorgenti affluenti nel territorio, una costruzione in armonia con la natura.

La struttura

I progetti

Il futuro

Le difficoltà per la “restituzione” de “Le Quattro Stagioni” alla comunità sono tante, ma c’è un’idea, forse l’unica via attuabile per l’uscita dall’impasse: «Il progetto più plausibile è quello di creare un rifugio montano, un punto d’appoggio per gli escursionisti - dice l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - siamo ben avviati per la realizzazione, dobbiamo soltanto risolvere il problema della conversione dell’area che al momento risulta essere ad uso civico. Preferisco non sbilanciarmi sui tempi, ma le pratiche sono a buon punto».

