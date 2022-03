Quattro liste in corsa per il Comune 

Anna Maria Dore, avvocato di 40 anni, già da mesi ha dichiarato che si sarebbe ripresentata alle urne per vedere realizzati tutti i progetti iniziati dal 2017 e ancora non terminati. Ma anche perché in tanti le chiedono di riprovarci ancora una volta. E non ha cambiato idea, anzi, è più agguerrita che mai: «Non posso dire no ai tanti cittadini che mi hanno chiesto di ricandidarmi - racconta -. Sono già al lavoro per stilare il nuovo programma. Scenderà in campo con me una bella squadra di giovani. Abbiamo ancora tanta voglia di fare».

Per ora esce allo scoperto solo l’attuale sindaca Anna Maria Dore. Lei già da tempo ha annunciato di voler tentare il bis. Al lavoro però già da alcune settimane c’è anche il deputato del Movimento 5 stelle Luciano Cadeddu, imprenditore zootecnico e originario di Uras. Lui però non scenderà in campo da protagonista: sta aiutando un gruppo di giovani a formare una lista che, salvo incidenti di percorso, molto probabilmente sarà capeggiata da Samuele Fenu, ingegnere di 43 anni alla sua prima esperienza amministrativa. In tanti però fanno anche il nome di altri due papabili candidati a sindaco: l’ex cittadino Gerardo Casciu e Marco Piras, un giovane del paese, anche lui volto nuovo.

Quattro liste

A Uras la prossima primavera inoltrata i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Molto probabilmente il 12 giugno. Intanto però è iniziato il toto nomi tra certezze e indiscrezioni. Per ora si parla di quattro liste, tante forse per un paese di 2800 anime.

La sindaca

Anna Maria Dore, avvocato di 40 anni, già da mesi ha dichiarato che si sarebbe ripresentata alle urne per vedere realizzati tutti i progetti iniziati dal 2017 e ancora non terminati. Ma anche perché in tanti le chiedono di riprovarci ancora una volta. E non ha cambiato idea, anzi, è più agguerrita che mai: «Non posso dire no ai tanti cittadini che mi hanno chiesto di ricandidarmi - racconta -. Sono già al lavoro per stilare il nuovo programma. Scenderà in campo con me una bella squadra di giovani. Abbiamo ancora tanta voglia di fare».

Il deputato

Non è più un mistero invece che Samuele Fenu sia sostenuto dal deputato Luciano Cadeddu e che scenderà in campo con “Uniti e Forti per Uras”, lista che da circa un mese ha anche una pagina Facebook. «Una lista civica, non legata quindi al mio partito - spiega il grillino Cadeddu -. Mi hanno chiesto una mano come cittadino di Uras e questo non può che farmi piacere. È un gruppo che vuole risvegliare l’orgoglio urese e che ha già incontrato i cittadini durante alcuni incontri. Poi saranno loro a decidere tra la novità o chi ha già amministrato. Ben venga la presenza di più liste e quindi più espressioni». Sui social c’è anche la lista “Primavera Uras” che invece dovrebbe essere guidata da Marco Piras. Anche questo gruppo ha già incontrati alcuni cittadini.

L’ex sindaco

In tanti fanno anche il nome dell’ex sindaco Gerardo Casciu, primo cittadino dal 2007 al 2017; vicesindaco dal 1997 al 2002 quando alla guida c’era Efisio Meloni. Casciu per ora però preferisce non rilasciare dichiarazioni.

