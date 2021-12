Quattro itinerari per scoprire la città 

C’è la via delle chiese dedicate alla Madonna, per esempio, ma anche quella lungo le antiche tracce degli edifici ecclesiastici ormai scomparsi, in cui si ripercorre il legame tra Alghero e i santi a cui i cittadini sono devoti. Interessante il tour “Las Tronas”, dal giardino alla maestosa villa che venne edificata intorno al 1880, per opera del conte Alessandro di Sant’Elia. In origine casotto di caccia, poi luogo di villeggiatura per nobili e letterati, oggi l’edificio a forma di castello ospita un hotel di charme. Negli anni vi hanno soggiornato membri della casa Savoia e della famiglia imperiale dei Romanov, lo scrittore e aviatore Antoine de Saint-Exupéry, il drammaturgo Samuel Beckett, gli attori Virna Lisi, Liz Taylor e Richard Burton, le cantanti Gianna Nannini e Madonna.

Dall’aeroporto militare alla cattedrale, passando per il Museo del corallo e il Musa, il museo archeologico della città. Sono quattro i siti da visitare per questa edizione di Monumenti aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV. La novità di quest’anno, però, sono i quattro itinerari proposti per far conoscere a turisti e residenti alcuni tra i luoghi più suggestivi della città.

Le vie della fede

C’è la via delle chiese dedicate alla Madonna, per esempio, ma anche quella lungo le antiche tracce degli edifici ecclesiastici ormai scomparsi, in cui si ripercorre il legame tra Alghero e i santi a cui i cittadini sono devoti. Interessante il tour “Las Tronas”, dal giardino alla maestosa villa che venne edificata intorno al 1880, per opera del conte Alessandro di Sant’Elia. In origine casotto di caccia, poi luogo di villeggiatura per nobili e letterati, oggi l’edificio a forma di castello ospita un hotel di charme. Negli anni vi hanno soggiornato membri della casa Savoia e della famiglia imperiale dei Romanov, lo scrittore e aviatore Antoine de Saint-Exupéry, il drammaturgo Samuel Beckett, gli attori Virna Lisi, Liz Taylor e Richard Burton, le cantanti Gianna Nannini e Madonna.

La gita al Calich

Infine l’itinerario naturalistico del Calich (solo la mattina dalle 9 alle 13) alla scoperta della laguna, uno dei siti naturalistici più significativi di tutta la Nurra.

La zona umida comunica col mare attraverso il grande canale di Fertilia, accogliendo il porticciolo della borgata, il cui insediamento originario era esattamente il villaggio Calich. Laddove si affaccia sul mare, la laguna è sovrastata dai ruderi di un ponte di epoca romana, poi ricostruito nel Medioevo. «Questa edizione – commenta il sindaco Mario Conoci - nonostante l’emergenza sanitaria, continua ad avere forte valenza culturale per la città. Alghero tra le prime in Sardegna ha proposto Monumenti Aperti, mettendo in vetrina il suo unico patrimonio artistico, storico e culturale che racconta secoli di storia intrisi di una particolarità linguistica che attribuisce suggestione e interesse».

Attenti al Green pass

L’associazione Pensiero felice Onlus sarà a disposizione per accompagnare le persone con disabilità. Quella di quest’anno sarà una edizione prevalentemente in presenza che vedrà, finalmente, il ritorno dei ragazzi nei monumenti. Per poter partecipare serviranno prenotazione e green pass.

