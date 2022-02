Quattro gol, giocate e assist, Pereiro si è preso la scena: «Dobbiamo continuare così» 

Il sole della Republica Oriental brilla nei suoi piedi. Gaston Pereiro ormai si è preso il Cagliari. Un gol anche al Napoli col suo mancino fatato, in collaborazione con Ospina e il maestrale, certo: «Ma i gol vanno bene sempre, belli o brutti che siano». E lui, dopo una stagione e mezzo da uomo delle nebbie, si sta finalmente prendendo la scena a modo suo.

Uomo della Provvidenza

C’era una volta il Gaston sfortunato, incapace di giocare due partite di fila. L’uruguaiano dal volto triste, con la valigia pronta dopo aver dimenticato le mille promesse che avevano accompagnato il suo arrivo a Cagliari, nel gennaio del 2020, dopo aver incantato l’Eredivisie olandese con la maglia del Psv. Messo da parte prima da Maran, che al suo posto avrebbe voluto un difensore centrale, poi da Zenga, da Di Francesco e pure da Semplici. Una lampadina fulminata, un talento puro che poteva decidere le partite, come nel pirotecnico finale della passata stagione col Parma, o uscirne senza mai incidere. Poi è arrivato Mazzarri. «Gli ho fatto una testa così», ha spiegato il tecnico, che si è innamorato, calcisticamente parlando, del talento di Montevideo. «Con un fisico così e quella tecnica, non poteva non esplodere». Dalla panchina al campo, il primo ricambio per spaccare la partita. Fino alla gara col Bologna, dove il suo ingresso è decisivo: prima l’assist a Pavoletti, poi il gol-vittoria. E da quel momento, Pereiro è diventato un intoccabile: cinque partite di fila da titolare e tre gol. Compreso quello di ieri, che ha fatto sognare il Cagliari e la sua gente per mezz’ora, fino alla doccia gelata di Osimhen. «Abbiamo fatto una grande partita», dice a fine gara, «peccato non aver portato a casa i tre punti, però dobbiamo continuare così. Sono sicuro che, con questo spirito, il risultato arriverà. I tre punti che meritavamo oggi, arriveranno nella prossima».

Goleador

Con quello di ieri, sono quattro i gol realizzati, tutti in questo 2022 che deve cancellare gli ultimi dolori di Gaston. Quattro gol e due assist, come a dire che quando il Cagliari segna, di riffa o di raffa, c’è sempre la sua firma. Contro il Napoli, Mazzarri lo ha schierato, nel 3-4-2-1, al fianco di Baselli e alle spalle di Joao Pedro, con cui parla la stessa lingua pallonara. Nel primo tempo, ha illuminato la scena, prima con una pennellata, manco a dirlo col mancino, per il capitano, fermato in extremis da Di Lorenzo. Poi andando a intercettare un rilancio di Koulibaly, innescando ancora JP10. Poi, nella ripresa, si è messo in proprio. Quel pallone sul vertice dell’area, da destra verso il centro e poi il colpo da biliardo a ipnotizzare Ospina e far esplodere la Domus. “Con la maglia numero 20 ha segnato Gaston Pereiro”, col nome urlato da tutti i 12mila cuori rossoblù presenti. E non ditegli che un piccolo grazie va dato al portiere del Napoli: «È vero, la palla ha rimbalzato prima, ma conta il gol. Poi, che sia bello o brutto cambia poco». Basta che sia. Pereiro di reti ne ha sempre fatte tante, prima delle secche cagliaritane. Al Psv, è arrivato a quota 49 in 154 partite, anche se poi il calcio olandese è tutta un’altra storia. Adesso, dopo tante sofferenze, Pereiro ha deciso di far vedere che può far bene anche in Italia. Lui, l’ex “bello senz’anima”, l’anima ce l’ha. E la mette al servizio della squadra, di fioretto, ma anche di sciabola, quando serve. Chiedere a Koulibaly, cui è andato a contendere decine di palloni senza batter ciglio. Quattro gol, di parole ne regala poche: «Dobbiamo continuare con questo spirito, la strada è quella giusta». Per il Cagliari e per Gaston.