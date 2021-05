Quattro gattini murati vivi 

La colonia felina di via Manzoni a Isili dà fastidio a qualcuno, arrivato addirittura a murare vivi quattro gattini.

Una settimana fa i micetti sono stati bloccati con alcune pietre sotto una palazzina: loro non potevano liberarsi e la mamma non poteva raggiungerli. Di fatto condannati a morire fra atroci stenti. Soltanto dopo tanto miagolare il responsabile della colonia Massimiliano Corda, 47 anni, si è reso conto di quel che stava succedendo ai gatti della colonia.

In salvo

Per poter raggiungere i cuccioli nello spazio sotto le case popolari Corda ha dovuto cercare un altro varco, visto che tutti gli altri accessi erano stati murati qualche tempo prima da chi evidentemente ha in odio la colonia regolarmente registrata. I quattro gattini si trovano ora a casa del volontario che li sta nutrendo e curando. Due in particolare hanno avuto bisogno di assistenza veterinaria perché in condizioni critiche.

La colonia

La colonia felina è stata riconosciuta formalmente nel 2018. I gatti stazionano in genere sotto la palazzina dove c'è un ampio spazio. Qui è possibile accedere attraverso diverse aperture che si sono create nel muro anche a causa di cedimenti strutturali che non sono mai stati sistemati.

«Come primo atto», ha raccontato Massimiliano Corda, «hanno chiuso gli accessi per impedire ai gatti di ripararsi. Quando ho sentito i miagolii ho dovuto cercare un varco in un'altra palazzina solo così ho potuto salvare i gattini».

La denuncia

Il giovane ha denunciato il fatto o direttamente all'Enpa (Ente nazionale protezione animali). «Pensavamo che la situazione si fosse calmata», ha detto Patrizia di Rupo membro dell'associazione “invece si è riacutizzata, siamo già al lavoro con l'ufficio legale per un richiesta ufficiale al capocondomino su quanto sta succedendo». Il prossimo passo potrebbe essere una nuova denuncia nonostante comunque contro ignoti. «La soluzione», ha aggiunto Patrizia di Rupo «è la sterilizzazione, nel prossimo futuro cercheremo di aderire ad una nuova campagna finanziata dalla Regione, siamo pronti anche a collaborare con il Comune».

Corda è ora impegnato ad affrontare il problema della mamma gatta inavvicinabile dopo l'allontanamento dai cuccioli; «Cercherò di prenderla con un retino per farla sterilizzare».

