Quattro carabinieri condannati 

Quattro condanne, alcune delle quali più pesanti rispetto a quelle chieste dall’accusa, ma anche delle assoluzioni e alcune prescrizioni per una parte degli imputati. Si è chiuso ieri mattina a Cagliari il processo che vedeva imputati, tra gli altri, anche cinque carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio nella stazione di Calasetta, accusati di vari illeciti e falsi, ma anche di aver messo della droga nelle auto di un giovane per poterlo arrestarlo. Cadute, invece, le accuse nei confronti del consigliere regionale del Psd’Az, Fabio Usai.

La sentenza

Dopo un’infinità di udienze, a dieci anni dai fatti contestati, è dunque arrivata la sentenza di primo grado che punta a fare chiarezza su quanto sarebbe avvenuto nel 2012 nella caserma di Calasetta dove, secondo le ricostruzioni dei pubblici ministeri Gilberto Ganassi e Andrea Vacca, alcuni militari avrebbero commesso falsi e numerose irregolarità per effettuare degli arresti ai danni di alcuni giovani di Calasetta. La Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, ha condannato a 6 anni e mezzo di reclusione il maresciallo Ivano Iacobelli (difeso dai legali Patrizio Rovelli e Michela Teti), per anni comandante della stazione cittadina, infliggendo 4 anni e 3 mesi al militare Massimo Porta (assistito da Alessandro Corrias), 4 anni a Emanuele Carrus (difeso da Fabrizio Rubiu, che ha ricevuto anche un’assoluzione) e 3 anni e mezzo a Carmelo Spavara (assistito da Gianluca Aste e Corrias). I quattro militari, ciascuno per le proprie imputazioni, sono stati condannati alcuni per reati legati agli stupefacenti e altri per dei falsi. I giudici hanno anche disposto provvisionali da 10 a 25 mila euro, a titolo di anticipo sul risarcimento, alle tre parti civili costituite in giudizio, assistite dai legali Massimo Graziano e Maria Chiara Leone.

I verdetti

Ventuno le contestazioni formulate alla fine delle indagini ai nove imputati, alcune delle quali legati a presunti episodi di violenza privata, minacce e calunnie. Per molte imputazioni è intervenuta la prescrizione, per altri i giudici hanno ritenuto di assolvere gli imputati. Sono così cadute le accuse per il militare Alessandro Uccheddu, per Samuel Schirru, Mirko Pisano, l’assistente sociale Simona Corrò e per il consigliere regionale Fabio Usai, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, finito nei guai perché – per l’accusa - avrebbe chiesto di non verbalizzare una denuncia per porto abusivo di coltello nei confronti di un’altra persona. Questi imputati erano assistiti dai legali Gavino Tedde e Matteo Vinelli, Maurizio Musu e Giampiero Ferrando.