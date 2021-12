Quattro bus navetta per i turisti 

Arrivano i minibus per collegare la città ai maggiori siti minerari. In questo modo il Comune di Iglesias intende potenziare i servizi turistici e garantire una più efficace fruibilità le strutture che nel giro di due anni hanno visto crescere le visite in modo esponenziale. «I mezzi sono strategici per creare prodotto turistico - afferma il sindaco Iglesias Mauro Usai - dal prossimo anno lavoreremo in sinergia con le imprese turistiche cittadine, per collegare la città ai siti minerari e realizzare dei tour guidati con partenza da Cagliari e dalle principali località del territorio».

Quattro navette

Sono 4 le nuove navette che saranno presentate nella mattinata di sabato in piazza Oberdan, con una cerimonia alla quale parteciperà anche il parroco della chiesa di San Pio X, don Giorgio Fois che si occuperà della benedizione dei minibus. L’evento si svolgerà in occasione dell’iniziativa promozionale “Itinerari natalizi”, dove tutti i giorni fino al prossimo 23 dicembre, i veicoli saranno messi a disposizione dal Comune in collaborazione con Iglesias Servizi e il Consorzio turistico, per accompagnare i visitatori lungo un itinerario che prevede le visite al sito di Monteponi e alla Galleria Villamarina. L’iniziativa, come dichiara Usai, rientra nella politica di d’investimento dei proventi derivanti dagli ingressi nei siti minerai.

La capienza

I nuovi minibus, che avranno una capienza di 24 posti a sedere, saranno resi disponibili in base al flusso turistico, durante le ricorrenze delle festività come il natale e la pasqua e per l’interezza della stagione estiva, dove avranno anche lo scopo di decongestionare il traffico veicolare sopratutto nei pressi di Porto Flavia e Masua: «È un modo per permettere ai turisti di poter arrivare agevolmente ai siti - continua il sindaco – spesso chi ci va con la propria auto rischia di non trovare parcheggio». Due bus saranno messi a disposizione per la sola tratta che collega Nebida-Porto Flavia, gli altri invece partiranno dal Centro intermodale.