Quattro assessori e otto incaricati: nessuno tra i nuovi eletti nel Consiglio comunale di Decimoputzu scalderà la sedia senza deleghe nell’esecutivo. È quanto deciso dal neo sindaco Antonino Munzittu che ieri, durante l’insediamento dell’assemblea civica, ha ufficializzato i nomi dei componenti della sua Giunta e gli incarichi assegnati ai restanti otto consiglieri, tutti di “Decimoputzu riparte”, la lista che alle elezioni comunali ha sconfitto il quorum con 1.989 voti validi espressi da 55,82 elettori su cento.

Chi c’è

La nuova Giunta è composta da Monica Basciu, vicesindaca e assessora alla Pubblica istruzione. Il più votato alle elezioni (385 preferenze) Carlo Piras, noto Ciccio, guiderà invece le Politiche sociali e Associazioni di volontariato. A Stefano Ena Agricoltura e Viabilità rurale. Alberto Secci, per tutti Bebe, è invece assessore a Lavori pubblici e Urbanistica.

Ci sono poi gli incarichi per tutti i consiglieri: il Bilancio a Lara Magaletti, Attività produttive, Sport, Spettacoli e Politiche giovanili a Ivo Corona, Claudia Piras e Marika Piscedda. Politiche energetiche, Bandi europei, italiani e regionali a Raffaele Ena, Decoro urbano, Raccolta differenziata, Parchi e Area cimiteriale a Roberto Pirisi. Ambiente e Collegamento con la base militare di Decimomannu a Maurizio Collu. A Maurizio Ena l’incarico in Commissione componenti per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Le scelte

«Per legge la Giunta del nostro Comune deve essere composta da massimo quattro assessori ma per me i componenti dell’esecutivo hanno stessa importanza dei consiglieri incaricati: tutti collaboreranno con il sindaco allo stesso modo», puntualizza Antonino Munzittu, al quarto mandato da sindaco nel suo paese. «Ho ritenuto di dividere il lavoro tra tutti i componenti della squadra, tutti sulla stessa barca senza differenze». Consiglio comunale e Giunta ora al lavoro. Ieri Antonino Munzittu ha ringraziato «amministrazione uscente, dipendenti comunali e tutta la macchina amministrativa. Finalmente potremo iniziare a lavorare a pieno regime in un clima sereno e collaborativo. Porte aperte ai cittadini, daremo il massimo per migliorare e far ripartire il nostro amato paese».

