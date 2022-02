«Quattro anni e 8 mesi per Calamida» 

Per il pubblico ministero Gaetano Porcu non ci sono dubbi: l’immobile di via Costituente acquistato dalla Asl 7 di Carbonia nel 2012 sarebbe stato comprato con un prezzo maggiorato di un milione di euro per le casse pubbliche. Soldi che poi, almeno secondo i sospetti dell’accusa, sarebbero stati spartiti da alcuni degli indagati. Per questa ragione, al termine di una lunghissima requisitoria, il magistrato ha chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere per peculato dell'ex direttore generale dell’Asl7, Maurizio Calamida, ma ha anche sollecitato pene a 3 anni per il responsabile del servizio acquisti Asl Carlo Contini, e 3 anni e 2 mesi per Pier Antonio Maria Raga, della “Sema srl”, proprietaria dell’edificio. Il pm ha poi chiesto l’assoluzione per Antonia Fadda e Milena Deidda, anche loro della Sema, e dichiarata prescritta la contestazione nei confronti di Renato Vittorio Giganti, dell'associazione sportiva “Asd Carbonia” che aveva ricevuto una sponsorizzazione.

La requisitoria

Il magistrato che ha condotto le indagini della Guardia di Finanza ha parlato di «prezzo esorbitante» pagato per l’immobile e di «procedura fasulla». Per l’accusa l’edificio valeva 2,8 milioni di euro, ma sarebbe stato pagato 3,8 milioni più Iva. Di fatto 4 milioni e 600 mila euro. «Non ho la prova che ci siano quote di soldi andate a chi ha permesso questo affare», ha detto il pm Porcu, «ma indizi molto forti». La pubblica accusa ha chiesto anche la confisca dei beni sequestrati agli indagati: 6 terreni e 12 tra conti correnti e titoli bancari. «È una pagina triste dell’amministrazione pubblica che desta sconcerto», ha concluso, «un immobile pagato un milione di euro in più, con pareri contrari dell’organismo di controllo, deciso dal solo Calamida».

Le difese

Ma ieri, sino al pomeriggio, hanno discusso a lungo anche i difensori degli imputati, Massimiliano Ravenna, Mario Canessa, Emanuele Pizzoccheri, Marco Spanu e Renata Serci. «Non c’è la prova che l’immobile sia stato venduto ad un prezzo superiore a quello di mercato», ha arringato l’avvocato Ravenna, difensore di Contini, «abbiamo contestato la stima immobiliare dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate con un nostro consulente e riteniamo non ci sia stato alcun danno per le casse dell’Asl, così come accertato anche dalla Corte dei Conti che ha chiarito come, anzi, ci sia stato un vantaggio di qualche migliaia di euro per l’Azienda». L’avvocato Pizzoccheri, che assiste Calamida, ha poi contestato gli indizi che hanno fatto credere al pm che una quota del pagamento sia stata poi spartita. «Elementi suggestivi», ha tagliato corto, «la verità è che non c’è stato alcun peculato». Lunga e appassionata anche la discussione dell’avvocato Canessa che ha contestato l’intera ricostruzione dell’accusa.