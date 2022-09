Quartucciu Bess, la minoranza va all’attacco 

E aggiungono: «Sembra che una scelta così azzardata, che tra l'altro incide notevolmente sui costi di realizzazione dei cavidotti di collegamento tra Selargius e Separassiu, sia calata dall'alto. Un'ipotesi piuttosto bizzarra che fa il paio con l'assordante silenzio che c’è stato intorno al progetto fino a che non è diventato di dominio pubblico grazie alla recente inchiesta giornalistica dell’Unione Sarda», continuano i consiglieri evidenziando che di Quartucciu Bess se ne sarebbe dovuto parlare in Consiglio comunale già nel 2021, quando è stato depositato agli atti.

«Noi non siamo astrattamente contrari – spiegano Michela Vacca, Damiano Paolucci, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Paola Cocco – , ma sicuramente non accetteremo supinamente che si decida sul nostro territorio senza battere ciglio. Contestiamo di sicuro la scelta di localizzare l’impianto in località Separassiu, in zona agricola. Una scelta sbagliata sotto il profilo urbanistico e paesaggistico ma anche illogica rispetto al consumo del suolo stante la notevole distanza che intercorre tra l'area di accumulo e la centrale di scambio di Selargius».

Si riaccendono i riflettori su Quartucciu Bess, il contestato progetto che prevede l’installazione di un sistema di accumulo a batterie nella zona agricola di Sant’Isidoro. Il gruppo di opposizione “Quartucciu nel cuore”, temendo che la vicenda possa cadere nel dimenticatoio, chiede con urgenza un dibattito pubblico anche alla presenza dei responsabili della società che ha proposto l’opera.

L’attacco

Sindaco nel mirino

«Un progetto che il sindaco Pisu – accusa la minoranza - non può dire di non conoscere visto che il parere espresso correttamente dall'ufficio tecnico gli è stato trasmesso per conoscenza. Solo adesso si riscopre "green" e sottoscrive un documento di sdegno, rivendicando il ruolo esclusivo del Consiglio comunale di incidere e decidere sulle scelte di pianificazione del proprio territorio. Considerato lo stretto rapporto di parentela che lega il sindaco ai proprietari delle aree interessate, la perplessità sulla tardiva presa d'atto si rafforza».

Tanti i dubbi sollevati: «È bene che si sappia – incalzano i consiglieri d’opposizione – che la competenza sul procedimento è regionale e ministeriale, la sua conclusione positiva con il rilascio dell'autorizzazione unica costituirà d'imperio variante urbanistica. Di questo, il sindaco, come da lui stesso ammesso durante l’ultima seduta, ne è ben consapevole. Eppure si lascia che il procedimento segua il suo corso dal 2021 a oggi, quando la proceduta per il vincolo preordinato all'esproprio è stata avviata».

La richiesta

Per l’opposizione ci sono dunque molti punti oscuri sulla vicenda. «Le perplessità si rafforzano quando durante l'ultimo Consiglio comunale – concludono – veniamo a conoscenza che una settimana prima il sindaco riunisce la sua maggioranza e organizza una riunione a cui partecipa la società proponente e Legambiente per acquisire informazioni su un progetto che avrebbe già dovuto conoscere ampiamente, ancora una volta si decide che le informazioni vengano veicolate tra pochi e le scelte si prendano nelle cosiddette stanze dei bottoni».

