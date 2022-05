Quarto attentato in 20 giorni 

«Quattro attentati in venti giorni e tutti contro commercianti del centro storico, come me». Luca Sacristani, 48 anni, originario di Brescia, probabilmente è l’ultima vittima di una serie di episodi che ha colpito i soci del Centro commerciale naturale “Al Centro Storico”. Lui gestisce un bar-bistrot in via Principe Umberto, ma è anche il coordinatore cittadino della Lega. «Ancora non è ben chiaro – dice - se si sia trattato di un incendio doloso. Ci sarà una perizia». Il fatto certo è che nella notte tra lunedì e martedì il suo furgoncino Doblò blu ha preso fuoco, nel parcheggio sotto casa, in zona Balaguer.

La stessa cosa, a fine aprile, era successa a un’altra commerciante del quartiere antico, quando la sua Jeep Compass era stata data alla fiamme da due uomini arrivati in sella a uno scooter con una tanica di liquido infiammabile. Quella volta, però, era accaduto in pieno giorno, davanti alle telecamere di sicurezza della casa di riposo sui bastioni Cristoforo Colombo. Ma l’altra notte nessuno ha visto niente. Gli occhi elettronici installati dal Comune erano spenti.

Il racconto

«Sono rientrato a casa intorno alle due e mezzo del mattino – racconta Luca Sacristani - e verso le tre ho sentito uno strano rumore, così mi sono affacciato. Il furgone era avvolto dalle fiamme». Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. «Non so cosa pensare – prosegue il commerciante – io e mia moglie gestiamo un piccolo locale e non diamo fastidio a nessuno». Luca Sacristani non crede nemmeno ci possa essere un legame con il suo ruolo politico: «Lo escludo proprio – tiene a precisare – certo è che la mia macchina era riconoscibile, perché a causa di un precedente incidente avevo cambiato lo sportello con uno di un colore diverso».

L’allarme