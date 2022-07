Quarta dose, 500mila i sardi da proteggere  «Noi pronti a partire»  

Al via in settimana la somministrazione della quarta dose agli over60. In attesa del via libera dell'Ema (agenzia europea per i medicinali) e la successiva autorizzazione di Aifa (agenzia italiana del farmaco) e del ministero della Salute, le Regioni si stanno preparando all’immediato rilancio della campagna vaccinale anche in vista dell’autunno. Vista l’elevatissima circolazione del virus attizzata dalla subvariante 5 di Omicron, e il conseguente incremento dei ricoveri e del numero dei morti, oggi l’urgenza è proteggere le categorie più fragili, quelle che più rischiano da un eventuale contagio.

La platea allargata

«La Sardegna è pronta», dice l’assessore alla sanità Mario Nieddu. «Qualora da Roma arrivasse il via libera, procederemo». Alla platea inizialmente prevista (over80 e immunodepressi) si aggiunge quindi quella degli ultrasessantenni che nella nostra regione conta 230mila persone (60-69 anni) più 176mila settantenni. Al di là dei fragili di ogni età (dei quali solo seimila hanno fatto il secondo richiamo raccomandato), se si contano pure i 125mila over80 (dei quali appena il 10% ha finora risposto), vuol dire che saranno circa mezzo milione (531.000) i sardi che dovranno fare subito la quarta dose. Con la platea iniziale non è andata bene in nessuna parte d'Italia (meno del 20%), e perciò il rischio è che la gente non risponda.

La riorganizzazione

«Il virus rappresenta un pericolo, l’errore più grande è sottovalutarlo», avverte l’assessore Nieddu. «Per questo è necessario proteggersi. Il mio è un appello a vaccinarsi ed è rivolto in modo particolare a tutte le persone a rischio, quelle che cioè rischiano di sviluppare la malattia nelle forme più gravi». Speriamo che la gente risponda, dice Gabriele Mereu, responsabile della vaccinoprofilassi dell’Asl di Cagliari. «Se arriva l’autorizzazione dal Ministero noi siamo pronti a partire immediatamente». All’hub della Fiera di Cagliari, per esempio, rimasto aperto tutti i giorni e il sabato fino alle 14. Hub e punti vaccinali nel territorio. «Si tratta di riorganizzare in tempi brevissimi il modello della campagna di vaccinazione», spiega. «Sarà più facile perché si tratta di fare un richiamo a parte della popolazione».