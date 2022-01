Quarantene, scuole nel caos 

Il referente dei dirigenti scolastici sardi ha anche una proposta alternativa: «C’è una piattaforma che ci consente di sapere quali docenti possono entrare a scuola, per quanto riguarda il Green pass, e quali no: allora», propone Depau, «estendano la piattaforma anche agli studenti, perché il controllo dei Green pass in ogni istituto è semplicemente impossibile». Questa proposta piace parecchio ai suoi colleghi della Sardegna.

Il mondo della scuola saluta con favore il fatto che, con l’ultimo decreto, «finalmente si è reso gratuito il tampone in farmacia anche per gli alunni delle elementari», sospira Massimo Depau, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi e dirigente di un istituto tecnico professionale a Macomer, «ma dobbiamo arrenderci al fatto che è saltato il sistema: i famosi tamponi zero, da eseguire subito, si fanno invece dopo giorni e le Asl non riescono a tener dietro ai tracciamenti». E allora, da Depau arriva la proposta rivoluzionaria: «In ddi bambini e ragazzi positivi, in presenza tutti gli altri. Altrimenti non ne usciamo». Di fatto, sarebbe la soppressione della quarantena per gli studenti che hanno un compagno positivo o comunque hanno avuto un contatto stretto con chi è positivo al Covid. Peraltro, domani il Governo esaminerà altre soluzioni per la scuola nella pandemia.

E ora che si è fatta l’Italia (peraltro, com’era già) e dunque non si muore, l’emergenza resta evitare che, a soccombere, sia invece la scuola con i suoi quasi 228mila studenti nell’Isola. Il sistema dell’istruzione rischia di crollare sotto i colpi di contagi da Covid, classi in dad (una su cinque in Sardegna), alunni in ddi (didattica digitale integrata) perché positivi e fanno parte di classi che lavorano in presenza. E a completare il quadro c’è anche il disastro di tracciamenti e tamponi, ormai fuori controllo. I dirigenti didattici da tempo sono ben oltre l’orlo della crisi di nervi.

Il decreto sui tamponi

La piattaforma digitale

I dirigenti

I vertici delle scuole sono in parte concordi anche con l’eliminazione della quarantena per i compagni di classe dei positivi, in parte perplessi: «Comprendo le basi del ragionamento e so bene che la situazione nelle scuole a causa della pandemia sia ingestibile», premette Serenella Zedde, a capo del 17° Circolo didattico (sì, ne esistono ancora) di via Castiglione a Cagliari che comprende scuola dell’infanzia e primaria, ma “governa” anche le scuole di Decimoputzu e Villaspeciosa: «Con 1.100 alunni suddivisi in tredici caseggiati, ormai mi occupo soltanto di quarantene e positivi, al punto che nelle scuole fuori città siamo al 40% di didattica distanza». A Zedde piace l’idea di abolire la quarantena, «però non credo che funzionerebbe: molti genitori di bimbi e ragazzi negativi al tampone, che però hanno avuto un positivo in classe, non manderebbero a scuola i propri figli e chiederebbero la didattica digitale integrata. Per il resto, le questioni sanitarie competono ai medici, non a noi dirigenti scolastici, e mi rimetto alle loro valutazioni.

Norme troppo complesse

«Semplificare le procedure per la scuola non è necessario: è urgente», fa notare Aurelia Orrù, dirigente scolastica di sei plessi a Quartu e di altri otto sparsi a Bari Sardo, Cardedu e Loceri. Gestire la scuola primaria è ormai diventato impossibile, soprattutto per chi come noi ha oltre mille alunni e vorrebbe occuparsi anche di didattica, non soltanto di Covid e contagi». Anche Orrù è favorevole a una piattaforma ministeriale sui Green pass degli studenti, sulla falsariga di quello che già esiste per il personale docente e non della scuola: «Mentre la gestione delle secondarie è più semplice», conclude, «non possiamo dire altrettanto per quanto riguarda la scuola primaria: è estremamente complesso». E ora a Roma, ora che gli assetti del Paese sono (ri)decisi, sulla scuola si deve, come dire, imparare la lezione.

