Quaranta denunce per il rave party 

Il Comune di Villaspeciosa per ora non ha sporto nessuna querela. L’autorità giudiziaria procederà comunque, in quanto l’invasione non autorizzata di terreni – pubblici o privati – da parte di più di cinque persone comporta la sanzione di ufficio. Per i partecipanti il procedimento penale scatterà dunque indipendentemente dalla eventuale denuncia da parte del Municipio, proprietario del terreno. Restano inoltre sotto sequestro i due impianti audio, amplificatori di musica a palla per tutta la notte.

Identificati e denunciati. I partecipanti al rave party in aperta campagna interrotto domenica mattina dai carabinieri della Compagnia di Iglesias dovranno rispondere del reato di invasione di terreni. Dalle indagini degli investigatori è emerso che il punto del raduno è un’area pubblica del Comune di Villaspeciosa, al confine con Uta e l’isola amministrativa di Decimomannu. Tra gli accusati una quarantina di ragazzi di Cagliari, Uta, Siliqua e due di Pisa. Tra loro Luca Saderis, 42 anni, di Uta, e Marta Beccari, pisana, 37 anni, presunti principali organizzatori del rave.

La denuncia

Il blitz

A segnalare la presenza del gruppo di giovani nel terreno, all’altezza del chilometro 21 della Provinciale 2 Pedemontana, lunedì mattina era stato un cacciatore che aveva notato il viavai di camper e roulotte dirigersi verso una strada dissestata. I primi a intervenire i carabinieri della stazione di Decimomannu che hanno poi chiesto il supporto della Compagnia che in tutto ha coinvolto otto pattuglie con fuoristrada.

Una volta identificati, i partecipanti al rave avrebbero raccontato di essersi dati appuntamento alle 23 di sabato notte in un’area che già in passato aveva ospitato diversi loro raduni. Uno degli ultimi quello di inizio settembre 2020, nello stesso punto, dove centinaia di persone avevano trascorso quattro giorni prima dell’intervento dei carabinieri. Non solo l’invasione di terreni: i militari hanno interrotto il rave anche per questioni di prevenzione e porre fine agli assembramenti causa contagi Covid.

Il Comune

Il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis ricorda che «il raduno è stato organizzato in terreni lontani dal centro, in aperta campagna e non utilizzabili per attività agricole. Qui il Comune interviene periodicamente per pulizia delle aree e tagli delle erbacce per prevenzione incendi. Domenica mattina sono stato contattato dai carabinieri e ho capito subito quale fosse punto di ritrovo. Anche il mese scorso la Prefettura mi aveva segnalato un viavai anomalo di auto proprio in quella zona. Da qui ho chiesto alla polizia locale di intensificare i controlli». Nessuna querela del Comune: «Le forze dell’ordine procederanno d’ufficio. Condanno comunque questo tipo di raduni, imprudenti e inaccettabili durante la pandemia».

