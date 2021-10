«Quaranta Comuni truffati dalla Onlus» 

A distanza di sei anni dall’avvio dell’inchiesta, il procuratore Gregorio Capasso chiude il caso del Canile Europa. Il capo dei pm di Tempio ha firmato l’avviso di concluse indagini che indica quasi 40 Comuni sardi come soggetti truffati dalla Onlus “Movimento per la biodiversità” del veterinario Quinto Puddu. Secondo la Procura gallurese, l’associazione non profit di Olbia era, in realtà, una società commerciale che non avrebbe potuto incassare quanto versato dalle amministrazioni comunali per la cura e il mantenimento dei cani randagi. In altre parole, la Onlus di Puddu non aveva i requisiti per stipulare le convenzioni. Tra i comuni indicati come presunte vittime del raggiro, ci sono le amministrazioni di Castelsardo, Villacidro, Tempio, Valledoria e le Unioni dei Comuni Marmilla e del Gerrei. Il procuratore di Tempio contesta a Puddu, direttore del canile Europa, e alla moglie Pina Murru, i reati di truffa e maltrattamento di animali, al solo Puddu anche presunte violazioni fiscali per il mancato versamento dell’Iva. Il canile olbiese (che avrebbe ospitato 600 cani, rispetto al numero massimo autorizzato di 300) è chiuso dall’aprile del 2019.

Due sequestri

Le indagini (durate diversi anni) sono state condotte dalla Guardia di finanza di Olbia e un ruolo decisivo lo ha avuto anche l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) che si è occupato nello specifico dei presunti maltrattamenti ai danni dei cani. Il primo sequestro disposto nell’ambito dell’inchiesta è dell’aprile 2019 e ha riguardato il canile. Un anno dopo, il gip Caterina Interlandi ha ordinato il blocco di beni e conti correnti degli indagati per un importo complessivo di circa un milione e 200 mila euro, grossomodo l’importo corrispondente a quanto pagato dai Comuni convenzionati al Canile Europa.

Il braccio di ferro

Il sequestro di immobili e denaro di Puddu è stato al centro di una contesa legale, dalle quale sono emerse alcune questioni controverse dell’inchiesta. Accogliendo le richieste dei difensori, Nicola Di Benedetto e Michele Ponsano, la Cassazione ha annullato il sequestro dei beni di Puddu. I giudici che si sono occupati della misura patrimoniale, hanno segnalato che la presunta truffa ai danni dei Comuni non è un dato definitivamente provato, tutt’altro. Perché la onlus di Puddu avrebbe, in sostanza, speso somme considerevoli per mantenere e curare i cani e perché il confine tra non profit e aziende commerciali è molto labile.