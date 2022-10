Quaranta al lavoro per la città 

In quaranta sul lungomare a spalare la sabbia che invade la rambla o a rimuovere le vecchie palizzate di canne che presto andranno sostituite. Sono alcuni dei residenti che beneficiano del reddito di cittadinanza e che il Comune ha voluto coinvolgere in progetti di utilità sociale. Uno, appena attivato, si chiama “Alguer lluenta – una mano lava l’altra” ed è curato dal settore Ambiente. «Raccolta di rifiuti abbandonati, pulizia, sorveglianza, manutenzione di isole ecologiche, supporto all’organizzazione di eventi di educazione ambientale - elenca l’assessore Andrea Montis – sono solo alcune delle attività in cui sono impegnati i percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di iniziative che rappresentano un momento di promozione del processo di inclusione sociale, in quanto potranno sviluppare competenze e professionalità. Non è da considerare secondario l'aspetto economico e di risparmio per le casse comunali che potrà così coprire parte di quei servizi ad oggi non coperti e per cui invece sarebbero diversamente necessarie ulteriori risorse».

Il progetto

Il grosso del lavoro è in mano ai Servizi Sociali. L’assessora Maria Grazia Salaris snocciola i numeri e ringrazia lo staff dell’Ufficio Plus, con gli psicologi e gli assistenti sociali che hanno curato centinaia di colloqui. «In 3052 percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza – svela – significa che, fatta eccezione per gli inabili al lavoro, ci sono tantissime persone da coordinare e indirizzare verso i progetti sviluppati». Quattro diversi indirizzi nell’ambito dell’ecologia e dell’ambiente (Alguer lluenta), della manutenzione e del verde (Alguer Verd), della cultura (Un libro per tutti) e della polizia locale (Un occhio vigile). «Importantissimo il ruolo dei tutor, – prosegue l’assessora Salaris – per la formazione dei nostri cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà, ma che un domani potranno tornare pienamente attivi nel mondo del lavoro».

La scommessa

Il sindaco Mario Conoci è soddisfatto. «In un periodo in cui le critiche più frequenti al reddito di cittadinanza riguardano il mancato impiego dei percettori, il Comune di Alghero con l'assessorato all'Ambiente e l'assessorato ai Servizi Sociali riesce ad occuparne 40». Ma è solo l’inizio. Perché ogni trimestre il numero aumenterà con l’ingresso di nuovi impiegati. I Servizi Sociali hanno curato le varie fasi delle selezioni, individuando per ciascuno il miglior ambito di impiego. Per molti rappresenta l’unica opportunità per rimettersi in gioco nel mondo del lavoro.