Quanto è lontana la Terra dal Sole: oggi il pianeta nel punto più distante 

In prossimità del Solstizio d’estate le notti sono le più brevi dell’anno. In questi giorni il Sole tramonta molto tardi, poco prima delle 21, e la notte astronomica inizia dopo le 22.30 circa. Da quel momento possiamo spaziare nel cielo e cercare la stella più brillante di queste notti, la stella Arturo. Facilmente riconoscibile per il colore arancione, è la stella più luminosa del nostro emisfero dopo Sirio, non visibile in estate. Il nome Arturo deriva dal greco e significa “il guardiano dell’orsa” trovandosi vicino all’Orsa Maggiore. Costellazione semplice da individuare: il Grande Carro ne è la parte più evidente e con le sue stelle a forma di coda curva, indica Arturo.

Le parole stelle ed estate vanno a braccetto, e ispirano ricordi di infanzia, legati alle calde notti estive, passate ad ammirare la Via Lattea e a contare quei piccoli punti luminosi che costellano la volta celeste. Il cielo estivo è fra i più popolari e in questo inizio di luglio possiamo tornare a rimirare le stelle, cercando di orientarci fra le varie costellazioni. Ma prima di immergerci nella notte, volgiamo attenzione alla nostra stella, il Sole.

Rotazione

Da più di 400 anni sappiamo che la Terra si muove attorno al Sole in un anno, ma l’orbita del nostro pianeta non è circolare. Il matematico e astronomo Keplero intuì nel 1608, che i pianeti si muovono su orbite ellittiche, dove il Sole occupa uno dei due fuochi. Pertanto il nostro mondo si avvicina e si allontana dalla nostra stella. L’arrivo dell’estate può farci credere che nei mesi estivi la Terra si trovi vicina al Sole, ma il nostro intuito si sbaglia. Oggi 4 luglio è il giorno in cui la Terra si trova nel punto più distante dal Sole (afelio), a circa 152 milioni di km, mentre il prossimo 4 gennaio la distanza sarà la minima (perielio), circa 147 milioni di km. Le stagioni dipendono dall’inclinazione dell’asse terrestre, che causa una differente durata di giorno e notte alle varie latitudini, e un diversi irraggiamento del Sole.

Notti brevi

Gigante rossa

Gigante rossa, distante circa 36 anni luce dalla Terra, Arturo è 200 volte più luminosa del Sole e ci racconta del futuro. Infatti, fino a quale centinaio di milioni di anni fa, Arturo era una stella gialla simile al Sole e produceva la sua energia bruciando l’idrogeno nel nucleo. Ma la riserva di idrogeno non è infinita e quando si è esaurita, la stella si è gonfiata aumentando il suo raggio di 25 volte, diventando così una Gigante rossa. Fra circa 5 miliardi di anni accadrà la stessa cosa al Sole, che mutandosi in Gigante rossa, inghiottirà Mercurio e Venere, arrivando a lambire con la sua superficie la Terra. Me se il destino della Terra è quello di un mondo inabitabile, qual è la sorte di Arturo e del Sole? Le Giganti rosse, stelle molto luminose, bruciano elio a tassi incredibili, esaurendolo in un paio di miliardi di anni. Un imponente vento stellare nascerà dalla stella, disperdendo gli strati esterni nello spazio. Il nucleo collasserà dando origine a una Nana bianca, circondata da una debole nube di gas, resto degli strati esterni della Gigante rossa. Fra poco meno di un miliardo di anni, Arturo non sarà più la stella brillante dell’estate: al suo posto una luminosa nebulosa planetaria, un anello di gas con al centro una piccola stella.

