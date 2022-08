Quando si passava a S’Arriu e a Su Forraxiu 

Un tempo ci si sedeva in su bixinau , nel vicinato, e si parlava. Nascevano modi di dire che gli anziani monserratini doc ricordano bene e si davano appellativi anche alle strade. Usanze popolari, alcune delle quali risalgono all’Ottocento. «La differenza tra i vecchi e i nuovi quartieri è che nei primi c'erano solidarietà e collaborazione – racconta Marco Badas, memoria storica della città - mentre nei nuovi non tutti si conoscono e non hanno gran desiderio di farlo».

Le “trovate”

Tra le vecchie generazioni circolano i soprannomi dati ai rioni e alle vie. Se una persona era nata in via del Redentore e gli si chiedeva di dove fosse, rispondeva: «Di S’Arriu», cioè “del fiume”, che scorreva lì. Fino al 1936, via del Redentore si chiamava corso Piave. L’attuale nome della strada principale di Monserrato invece fu dato dal regime fascista per via della presenza della statua del Redentore risalente al 1905. Ora, spiega Badas, questa strada è conosciuta come “Su bixinau de su Redentori”. Poi c’è la parte più antica di Monserrato, formata dalle strade intitolate ai papi: le vie Pio IX, Leone XIII, Pio X, Pio VII, ma anche la più nota via Giuseppe Zuddas. In tutta questa zona un tempo c’erano attività in cui si faceva il pane e si costruivano le tegole per i tetti delle case: per questo motivo, le persone l’avevano ribattezzata “Su Forraxiu”.

Le dispute storiche

L’agglomerato che invece comprende via Picciau, via Ovidio e via dei Gracchi, era stato rinominato dagli uomini e dalle donne degli altri quartieri “Su Masixeddu”: su questo punto ci sono voci discordanti, perché c’era chi si riferiva al fatto che in questa zona vivevano massai e chi la chiamava così perché lì abitavano persone provenienti da Elmas. Nei primi decenni del Novecento Monserrato era delimitata dalla ferrovia, ma non esisteva ancora il passaggio a livello e al suo posto si mettevano ancora le catene. Così, il rione tra via Orazio e via Virgilio era soprannominato “Is Cancelledus”.