Quando l’arte si trasforma in impresa 

Le Camere di Commercio della Sardegna hanno puntato su testimonial in grado di garantire il coinvolgimento degli studenti. Efisio Marras, stilista con base ad Alghero, evidenzia l'importanza educativa del progetto: «Ai ragazzi bisogna dare l'opportunità di orientare la scelta lavorativa tra le varie opportunità occupazionali ma ancor di più trasmettergli l'importanza dello studio e dell'applicazione pratica in laboratorio».

Il percorso di transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro passa anche dall’industria della creatività. La musica, la scrittura, la moda e le arti in genere sono comparti che possono offrire tante opportunità ai giovani sardi. Impieghi e mansioni che spesso permettono di sviluppare competenze spendibili anche in altri mercati. La Work Academy promossa da Unioncamere Sardegna – giunta alla terza edizione – punta a favorire il dialogo tra i comparti ad alto tasso creativo e il mondo dell’istruzione.

Opportunità

Il progetto, coordinato dalla cooperativa sassarese “Le ragazze terribili”, ha coinvolto gli alunni di istituti superiori a Cagliari, Sassari, Quartu Sant’Elena, Terralba, Nuoro e Olbia. Durante i laboratori interattivi, validi anche per l'ottenimento di crediti formativi, gli allievi si sono potuti confrontare con artisti, operatori economici ed esperti.

Esperti

Nel corso degli appuntamenti sono intervenuti il cantante Lodo Guenzi della band “Lo Stato sociale”, lo scrittore Flavio Soriga, l'autore tv Matteo Bianchi, lo sceneggiatore Sergio Scavio e il giornalista Giovanni Dessole per il percorso dedicato alla scrittura. Nei licei musicali si sono avvicendati in cattedra il produttore Simone Privitera, Giambattista Praticò, manager e consulente musicale di molti artisti nazionali, Raffaele Polcino, coordinatore della produzione artistica per l'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma e Lucia Maggi e Giovanni Romano, giuristi tra i più esperti in Italia sul diritto d'autore.

Le sessioni del progetto dedicate al mondo della moda hanno visto il coinvolgimento dell'esperto di produzioni tessili Davide Cortivo e di Chiara Curreli, designer di gioielli attiva nella produzione artigiana.

