«Quando la scienza è uno spasso» 

Divulgatore scientifico tarantino da milioni di visualizzazioni su YouTube come Barbascura X ma anche chimico e scienziato nelle più prestigiose università d’Europa, da Dublino a Parigi. Insomma, un supereroe della scienza, che tiene segreto il nome di battesimo con cui firma ricerche e articoli, e che mercoledì ha incantato Iglesias dialogando di clima, natura e sociale col giornalista Alessandro Masala, in arte Shy e ieri, invece, al festival Licanìas di Neoneli ha portato il suo spettacolo “Il genio non esiste?”, viaggio ironico attraverso le idee di sei grandi menti della storia.

Come è nato Barbascura X?

«Per gioco, da studente della Specialistica in Chimica a Bologna, realizzavo dei cortometraggi. Poi ho capito che mi piaceva e ho fuso la carriera professionale vera con la mia passione di parlare di scienze in video divertenti. Sarà per l’orecchino o per il look, ma mi hanno sempre dato del pirata, così ho scelto lo pseudonimo Barbascura e aggiunto la X delle mappe del tesoro, per essere un pirata romantico, stile Salgari».

Cosa chiede al futuro un trentenne con due brillanti carriere?

«Nel 2020, completata una lunga ricerca, avevo voglia di prendere un anno sabbatico dall’Università, e ho scritto libri, fatto spettacoli, lavorato in tv e seguito miei canali. Ora proseguo le ricerche come consulente esterno, senza essere sempre in laboratorio, anche perché mi diverte da morire fare il divulgatore, e mentirei se dicessi di non provare soddisfazione per il seguito: dietro un video ci sono mesi di studio e di lavoro per creare storytelling intriganti. Ho un programma tv, un libro in uscita, tanti progetti e valuto qualsiasi offerta assurda che esca dalla mia comfort zone».