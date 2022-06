Quando la Marmilla sfidò compatta i signori del vento 

«La lotta per frenare lo scempio in un sito di valenza storica – ricorda il primo cittadino di Villanovaforru, Maurizio Onnis – l’abbiamo portata avanti su tutti i fronti. La questione è finita anche nelle aule del Tribunale. L’eolico ha vinto. In palese violazione alla Costituzione che, senza margine d’interpretazione, sostiene la “tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”».

La reazione di amministratori e residenti fu immediata. Un cittadino, Angelo Bandinu, ricorda: «Nel 2003 c’era stato un tentativo da parte della Fri-El per un parco eolico con 20 pale alte 80 metri. Trattandosi di un sito con evidenti segni prenuragici, nuragici e romani, ho personalmente coinvolto la Soprintendenza ai Beni archeologici. Il progetto fu bloccato». L’amaro in bocca dieci anni dopo: «Per evitare che tutta l’area venisse divorata dall’eolico, abbiamo costituito un comitato. Appellandoci all’importanza dei ruderi della storica chiesetta di Sant’Antioco, abbiamo iniziato a riportarla alla luce. Vantaggio doppio: ricostruito il piccolo tempio e bloccata la conquista del vento».

«L’eolico selvaggio fino ad oggi ha deturpato il paesaggio del Medio Campidano e non ha di certo alleggerito la bolletta energetica»: lo dice l’ex assessore all’ambiente di Sardara, oggi consigliere di minoranza, Andrea Caddeo. Sono passati nove anni dall’arrivo dei signori del vento nelle colline della Marmilla. Era il 2013, quando all’insaputa dei sindaci dei Comuni di Sardara, Villanovaforru e Sanluri, nell’area di confine, sono spuntate le pale. «A questo processo di deturpazione che prende il nome di energia rinnovabile – rimarca l’assessore all’agricoltura di Sanluri, Paolo Usai – avremmo preferito la prospettiva di continuare a mietere spighe di grano».

Reazione immediata

L’impatto visivo

L’assessore Caddeo ha seguito la vicenda dalla nascita: «Una forma di aggressione a una fetta di territorio sottoposto a tutela paesaggistica che in maniera del tutto cieca ha escluso il concetto di impatto visivo, è visibile dalla stessa 131. Nulla ha dato in cambio al territorio, le istituzioni trovino le forme per dire basta a questa la proliferazione in maniera selvaggia».

Pianificazione unica

Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, punta il dito contro la Regione: «La pianificazione deve essere unica per tutta l’Isola. Lasciarla in mano ai Comuni significa creare disparità a seconda dei governatori di turno. Le zone turistiche devono restare fuori dall’eolico: immaginiamo le nostre terme sotto l’ombrello delle pale, come è successo sulla collina della Marmilla, terra ricca di storia e di reperti».

La Regione

Fra tanti “gialli” che hanno coinvolto il mini parco, tutti irrisolti, l’ultimo risale al 2018. L’assessorato regionale degli Enti locali, Finanza e Urbanistica, tramite il direttore responsabile del servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle Province di Oristano e Medio Campidano, ha inviato una nota ai responsabili degli uffici tecnici dei tre Comuni. «Nel mese di novembre del 2018 – si legge nel testo – questo servizio ha contestato i lavori abusivi realizzati dall’amministratore unico della Mg Power, Maria Gasparini, in concorso con la società Arg Wind, nei Comuni di Sardara, Sanluri e Villanovaforru, in un’area parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico e pertanto abusivi». Dunque l’invito alle amministrazioni ad «attivare le funzioni di vigilanza urbanistica-edilizia-paesaggistica, adottare e trasmettere a questo servizio i relativi provvedimenti». I lavori consistono in nove aerogeneratori (quattro a Sanluri, quattro a Villanovaforru e uno Sardara) più stradelli di collegamenti in un’area di pregio ambientale, dove le pale non possono integrarsi in maniera armoniosa con il paesaggio contribuire alla valorizzazione turistica. A tutt’oggi nessuna risposta. Colpa della pandemia?

