Quando la città chiuse le porte agli ebrei 

In una città giovane come Carbonia, si potrebbe pensare che ricostruire la storia sia cosa facile. Se questo può considerarsi vero per quanto riguarda la costruzione della città, non è così se si cerca di ripercorrere le storie delle persone che hanno contribuito a costruirla. Tra di essi anche una piccola comunità di religione ebraica, che alla promulgazione delle leggi razziali fu perseguitata.

Sofia Rosenthal

Tra le storie restituite dai prezioso archivio del Centro italiano della cultura del carbone, che ha sede nella Grande miniera di Serbariu, c’è quella di Sofia Silvia Sonia Rosenthal. Arrivò a Carbonia ad inizio 1939. Suo marito, l’ingegnere Ferruccio Rossi, ottenne un ottimo lavoro ed una casa nella centrale via Duca D’Aosta, odierna via Grazia Deledda. Sperava di essersi lasciata alle spalle le discriminazioni che nell’Istria si facevano sempre più pressanti. Capì presto che neppure a Carbonia c’era posto per lei, l’unica soluzione era partire per l’estero. Ma non era facile uscire dall’isola: serviva un passaporto valido per l’espatrio, che le fu più volte negato «Ne ho bisogno per andare in Germania, a far visita ai mie parenti a Vienna», scrisse in una lettera di supplica al questore. Come racconta un carteggio custodito presso il Museo del carbone, a nulla valsero gli agganci politici del marito, e l’appello scritto all’allora podestà Vitale Piga fu vano. Angherie incalzanti convinsero Sofia e Ferruccio a fuggire durante la notte da Carbonia. Dopo qualche tempo il podestà riferì ai suoi superiori che dei coniugi non si avevano più notizie da settimane.

Eugenia, l’ebrea romena

Quando iniziarono le deportazioni, Eugenia Israel scappò dalla Romania. Fu però costretta a separarsi dal figlio maggiore, rimasto in Transilvania. Sara, la più piccola, seguì Eugenia nella nuova vita in Italia, insieme al nuovo marito, Ivanich un italo-romeno. Dopo una breve esperienza ad Albona, in Istria, la ditta di Ivanich venne chiamata a lavorare a Carbonia dove arrivarono sul finire del 1941. Geni, così si faceva chiamare Eugenia, capì che l’unico modo per salvarsi era mimetizzarsi tra le genti di Carbonia, fino a diventare invisibile. Iniziò anche a frequentare messa, le prime parole italiane che imparò furono le preghiere cattoliche. La sua commovente storia è fedelmente raccontata nel libro “Ancora ciliegie, zio SS” di Roberto Olla. Nel 1943 venne convocata in Comune, il cognome Israel era inequivocabilmente di origine ebraica. Cosciente di non avere scampo si presentò col certificato di nascita pronta al peggio, ma fortuna volle che in quel foglio un po’ sbiadito l’impiegato leggesse Izel anziché Israel, e il cognome venne scambiato per tedesco. Dal giorno si calò nella parte della “signora tedesca”, come tutti la chiamavano. A guerra finita Geni seppe che la sua famiglia era stata decimata nei lager nazisti, ma fortunatamente suo figlio riuscì a salvarsi e si ricongiunsero.

Pulitzer-Finali e Segre

I più grandi tecnici, ingegneri e progettisti dell’epoca giunsero in Sardegna per costruire la città di Carbonia. Quando nell’estate del 1938 vennero firmate le leggi razziali, per molti di loro non c’era più posto. Aver pesantemente contribuito alla nascita della città non gli avrebbe tutelati dalle persecuzioni. L'architetto Gustavo Pulitzer-Finali, triestino di origine ebraica a cui si deve l'organizzazione degli spazi della piazza Roma, fu allontanato dalla vita pubblica italiana e il suo nome venne cancellato dai documenti ufficiali. Il torinese Guido Segre, presidente dell'A.Ca.I. (Azienda carboni italiani) dal 1935 al 1938, subì la stessa sorte. Il suo unico peccato fu quello di essere ebreo. Nella città perfetta del regime non c’era posto per chi non era di “razza ariana”. A nulla valsero la sua fede fascista e le conoscenze nelle alte sfere: nel novembre 1938 venne rimosso da qualsiasi incarico e gli venne preclusa la partecipazione alla cerimonia inaugurale di Carbonia. Segre morì nel 1945 in clandestinità, nella Città del Vaticano, i figli furono costretti a cambiare cognome.

Libri al bando

Anche la cultura seguiva regole rigidissime, e non tutti i libri potevano essere letti. Anche a Carbonia vennero così vietati quelli di scrittori ebrei, stranieri e politicamente non allineati. Una lunga lista di libri, custodita nel Centro di documentazione di storia locale, venne eliminata anche dalla biblioteca del dopolavoro di piazza Roma. Chi fosse stato scoperto a leggerli o detenerli avrebbe rischiato pene severissime.

RIPRODUZIONE RISERVATA