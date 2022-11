Quando il turismo sale in vetta 

Capofila della rete è Guglielmo Machiavello titolare dell’albergo diffuso Villa Asfodeli di Tresnuraghes, un vero e proprio bike hotel nato nel 2009 che ha coinvolto gli altri partner nella rete: «Sono fiducioso che negli anni a venire questo turismo crescerà ancora tanto, le premesse sono buone». I numeri in crescita degli arrivi e presenze post pandemia è incoraggiante, «10% in più di arrivi e presenze rispetto al pre-Covid» sostiene Lucilla Speciale titolare dell’Antica Dimora del Gruccione di Santu Lussurgiu. «Il migliore anno da quando siamo aperti», sottolinea Machiavello che con il 90% di presenze straniere nella sua struttura predica «qualità e senso di accoglienza. I turisti chiedono questi ingredienti, accompagnati da visite nel territorio, dalle escursioni naturalistiche alle esperienze gastronomiche».

La rete di imprese, finanziata con un bando di Sardegna Ricerche, mette insieme 25 aziende: hotel, alberghi diffusi, agriturismo, società di noleggio bike ed escursioni, tour operator, una azienda di trasporti e tre cantine per creare una sinergia con la filiera agricola. Il territorio è vasto: da Alghero a Bosa fino a Guspini passando per Santu Lussurgiu e Tresnuraghes. Imprese locali che si sono unite in rete con l’intento di far decollare questo importante asset del turismo sardo, poco sviluppato nella parte ovest, per rendere fruibile le ricchezze ambientali del territorio: dalle montagne interne al patrimonio archeologico, fra storia, natura e sapori, con il fascino e le curiosità tradizionali non solo legate al mare.

Sapori autentici, cibi sani, emozioni uniche a stretto contatto con la natura. A piedi o in bici il Montiferru e la Planargia si fanno amare e scoprire. E dalla passione per il turismo di qualità, esperienziale, è nata l’offerta Best (Bike experience eardinia tourism) la rete di sentieri, mappata con Gps, per soddisfare i palati più esigenti dei cicloturisti ed escursionisti che vengono dalla Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Austria, ora anche dal Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

La Rete Best

La proposta

I vecchi percorsi

Altra passione in costante crescita il trekking per godere dei paesaggi mozzafiato e delle storie affascinati dei popoli che hanno abitato le guglie e gli anfratti del Montiferru. Barbarighinu, il trekking naturalistico sulle tracce storiche dei banditi, è nato a Scano Montiferro per questo. A distanza di 7 anni migliaia i trekker che hanno visitato radure, boschi, sorgenti cristalline, osservando animali selvatici, conquistando il favore di tanti appassionati di hiking (un’escursione in giornata fra boschi e sentieri) delle scolaresche e il certificato d’eccellenza di trip advisor.

Molto c’è ancora da fare per accrescere questa rete e la sentieristica: «Il turismo deve essere legato indissolubilmente al bene del territorio, se il territorio è in salute riesce a fare sentire a proprio agio il turista, che ritorna e fa buona pubblicità», spiega Gabriella Belloni presidente del Centro educazione ambientale di Santu Lussurgiu.

