Quando il matrimonio diventa turismo 

L’assessore alla Cultura ha un sogno. Quello di vedere la Torre di Mariano in piazza Roma come scenario per i matrimoni civili. Certo, non con tanti ospiti ma per pochi. «Sarebbe meraviglioso» spiega Massimiliano Sanna. «La Torre, simbolo architettonico della nostra storia gloriosa, diventerà palcoscenico della celebrazione delle unioni». È uno dei luoghi contenuti nella proposta studiata dal Comitato turismo, cghe lavora nella Fondazione . I matrimoni rappresentano, infatti, un’occasione di promozione del territorio e dell’offerta turistica che si tende ad ampliare, sfruttando ogni opportunità. In città come nella provincia.

Oristano

Al momento le coppie che decidono di suggellare la loro unione col rito civile possono scegliere fra la Sala giudicale del Palazzo Scolopi, l’Hospitalis Sancti Antoni, la sala lettura e il chiostro, sempre all’interno dello stesso complesso. «Ma vorremmo offrire un ventaglio più ampio» continua l’assessore. «Per esempio vorremmo inserire Torregrande, ma per fare ciò dobbiamo prima consultare il Demanio e individuare un luogo ben preciso». Quando otto anni fa la Giunta Tendas aveva focalizzato i luoghi da destinare alle nozze in previsione c’erano anche il Foro Boario, i teatri San Martino e Garau, Villa Baldino e Torregrande, ma questi luoghi so no rimasti solo come proposta. Ora, l’idea della Giunta Lutzu, è quella di avviare la procedura per inserirne qualcuno in più. «Speriamo di ridurre pian piano le restrizioni per la pandemia» conclude Sanna, «per poi catturare più turisti anche attraverso queste occasioni ».

San Vero Milis

Uno sguardo rivolto alla storia anche dal Comune di San Vero Milis, dove già si celebrano i riti civili in alcuni luoghi. «Il nostro desiderio è dare la possibilità di sposarsi anche a S’Urachi, il sito archeologico nuragico» spiega il sindaco Luigi Tedeschi. «Un luogo suggestivo e particolarmente significativo per la nostra storia, che vorremmo far conoscere anche attraverso queste occasioni di festa». Al momento è molto apprezzato il giardino del Museo a San Vero, un luogo che via via è stato attrezzato proprio per accogliere i matrimoni. Poi l’aula consiliare, un’area accanto alla spiaggia di Sa Mesa Longa e la pineta di Putzu Idu. «In questi ultimi casi sono porzioni di territorio comunale» va avanti il sindaco, «non demaniali. Queste occasioni rappresentano buone opportunità per promuovere la nostra zona e richiamare visitatori. Ecco perché contiamo di avere presto anche S’Urachi». Nel sito a breve partirà la nuova campagna di scavi con gli archeologi statunitensi e veronesi e la preziosa presenza dell’archeologo Alfonso Stiglitz.

Cabras

Cabras, con la sua meravigliosa costa nella penisola del Sinis, è al lavoro. «Stiamo ragionando sui luoghi da individuare per i riti civili» afferma il sindaco Andrea Abis. «Mi salta subito alla mente Tharros, un sito suggestivo ma complicato. A San Giovanni di Sinis dobbiamo focalizzare un edificio comunale che possa ospitare la celebrazione con valore legale. Certo il business matrimoni ormai rappresentano un’ottima occasione di lancio promozionale della nostra zona».

