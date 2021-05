«Quando i romanzi costavano mille lire» 

«Il ricordo più bello? L’emozione dei tanti scolari che a fine estate venivano per acquistare i testi scolastici pochi giorni prima dell’apertura delle scuole». Una delle immagini che Gina Salis, classe 1931, selargina doc, a distanza di decenni e nonostante il peso dell’età non dimentica. Lei che, insieme al marito Amerio Belleri, fu la prima nel 1961 a scommettere sull’apertura di una libreria in città, quando Selargius era ancora un paese satellite di Cagliari. Un’attività storica che ormai ha chiuso i battenti da diversi anni, lasciando ancora oggi i selargini senza una libreria.

I primi passi

L’inaugurazione risale a sessant’anni fa nel cuore di Selargius, in via Roma. «Inizialmente eravamo indecisi se aprire un’oreficeria o una libreria», ricorda Gina Salis, «ma alla fine ha prevalso la seconda ipotesi, anche perché nel paese alcune gioiellerie c’erano già. Siamo partiti con il commercio di articoli e prodotti di cartoleria per gli uffici insieme ai testi per le scuole selargine, solo dopo abbiamo deciso di dedicare una parte del negozio ai libri».

In poco tempo la cartolibreria di via Roma, poi trasferita alcuni anni dopo in via Dante, è diventata un punto di riferimento per i piccoli studenti di allora. «Ai tempi eravamo gli unici, poi siamo sempre stati una famiglia molto conosciuta fra i selargini», racconta la donna. «Mi capita spesso di ripensare a tutti quei bambini che venivano da noi a ordinare e ritirare i libri per scuola, ogni volta era una gioia vederli felici di cominciare una nuova avventura scolastica», ricorda quasi come fossero scene vissute di recente. «Gli stessi che ancora oggi quando la vedono per strada la fermano per salutarla», dice il figlio Rino, «nonostante sia passato tanto tempo per tutti è rimasta signora Gina, quella donna che ogni volta li accoglieva con gentilezza in libreria».

L’idea

Dietro a quel bancone Gina Salis ha trascorso quarant’anni della sua vita. Sempre insieme al marito Amerio, scomparso cinque anni fa. «È stata sua l’idea di puntare anche sui romanzi e le opere letterarie», ricorda la storica libraia selargina, «oltre ai volumi sull’astrofisica di cui era appassionato. Era un uomo straordinario, un marito perfetto ma anche un compagno di lavoro indispensabile: lui pensava a tenere in ordine le fatture e i conti dell’attività. Io, grazie alle doti trasmesse da mio padre Efisio che iniziò come commerciante di pelli grezze, ero brava a vendere, mio marito invece si occupava dell’organizzazione».

Negli scaffali della libreria i romanzi del momento, alcuni ancora custoditi da Gina Salis come un prezioso cimelio, insieme a fatture e quaderni che ricordano i crediti concessi a tanti selargini, quando ancora regnava la lira. «Tutti hanno sempre saldato i conti, c’era un buon rapporto di fiducia», precisa la donna che a giugno compirà novant’anni. Fra i testi venduti in quegli anni c’è la biografia di Gianni Agnelli, “Il signor Fiat”, scritta da Enzo Biagi, ma anche tanti romanzi e i classici di Flaubert come “Salambò”. Ma il vero boom ci fu con i libri da 100 pagine venduti a mille lire. «Andarono a ruba», ricorda il figlio Rino che ha gestito la libreria prima di cederla nel 2001, «in tanti li acquistavano per collezionarli».

La scelta

Vent’anni fa la decisione di vendere. «I miei genitori erano avanti con l’età, e io ho trovato lavoro altrove», ammette a malincuore Rino Belleri. Da allora, a parte qualche altro tentativo puntualmente fallito, Selargius resta ancora oggi una città senza librerie.

