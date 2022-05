Quando Enrico Inserra  guardava i film western 

«La sua epoca è un’altra storia rispetto alla nostra, un tempo in cui per realizzare quello che sognavi dovevi davvero lottare. Ha girato il mondo, è partito quasi dal nulla con quattro lire in tasca. Io a venticinque anni sono spesso considerato un ragazzino, mentre a quel tempo dovevi essere già uomo, spesso avevi una famiglia tua».

«Come spesso succede ho ricevuto la richiesta di fare un provino. Poi ho saputo di che si trattava. Con il regista, Roberto Andò, ci siamo subito trovati bene. Così ho chiamato Santi Caleca; ci siamo conosciuti, abbiamo parlato tanto; poi con il regista si è discusso su come trovare una via per rappresentarlo al meglio».

Come ha ottenuto questo ruolo e come si è preparato?

Il mondo, visto attraverso l’occhio dell’obiettivo. Così è sempre stato, e sempre sarà, il lavoro del fotografo. Che si tratti di macchine fotografiche o di cellulari. “Solo per passione – Letizia Battaglia Fotografa” è la nuova miniserie targata Rai, in onda il 22 e 23 maggio. La storia della grande fotoreporter palermitana, recentemente scomparsa, interpretata da Isabella Ragonese: ha raccontato le tragedie dei morti per mafia, ma anche la forza della femminilità. Nel ruolo di Santi Caleca, come lei fotografo e suo grande amore, c’è invece Enrico Inserra. Venticinque anni, questo giovane attore cagliaritano si racconta con la voce e lo sguardo che brillano dell’entusiasmo di chi ha viaggiato nel tempo.

Che impressione avuto di Caleca?

Come ha reagito lui a vedersi “personaggio”?

«Ha contribuito anche a scrivere la sceneggiatura. Ha più di settant’anni e dagli eventi che raccontiamo nel film, la sua giovinezza e quella di Letizia, è passato tanto tempo. Quindi non ha rimpianti o eccessive nostalgie, anzi era curioso di come avremmo reso cose che ormai ricorda vagamente».

Cosa può dirci degli altri attori?

«Sono onorato di aver lavorato con Isabella, una delle attrici più brave italiane. Poi c’è anche Lino Musella, un attore spettacolare, o Federico Brugnone, anche lui fantastico. Ho potuto imparare tanto stando vicino a loro, e abbiamo lavorato bene insieme».

La sua scena preferita?

«Molto bella sicuramente una nella camera oscura: Santi insegna a Letizia la tecnica. C’era un vero fotografo che ci ha spiegato tutto. Non sono un grande appassionato di fotografia, lo è invece mio padre. Ma questo lavoro mi ha riavvicinato a questa forma d’arte. È davvero un modo per raccontare l’animo di una persona con uno scatto, e secondo me nessuno sapeva farlo bene come Letizia».

Lei è partito da Cagliari ed è approdato a Roma.

«Ho studiato alla Scuola di Arte Drammatica di Cagliari, poi all’Accademia Silvio D’Amico di Roma. Amo i film western, li guardavo con mio papà. È cominciato tutto da lì. E adesso sto vivendo il mio sogno».

Il prossimo sogno qual è?

«Interpretare Gigi Riva!».

