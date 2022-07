«Quando celebravamo De André all’Anfiteatro Romano di Cagliari» 

«La mia sbornia tropicalista è iniziata nei primi ’90, poi nel tempo è stata un fiume carsico, messa da parte per altre esperienze e contaminazioni, ma è sempre riaffiorato, in questo caso in un modo più filologicamente corretto».

A un anno dal suo ultimo passaggio in Sardegna, Mario Venuti torna ad affascinare l’Isola con due concerti del suo “Tropitalia Tour”: questa sera, alle 21.30, in piazza Due Palme a Palau e il 28 agosto, stessa ora, nell’incantevole cornice di Casa Ofelia a Sestu. Uno spettacolo fatto di classici italiani, ma vestiti di tropici, come quelli del suo ultimo album, “Tropitalia”, colonna portante della scaletta, assieme ai pezzi più famosi di una carriera solista quasi trentennale, fra cui “Crudele”, “Fortuna”, “Veramente” e “Caduto dalle stelle”. Sul palco con lui, il chitarrista e produttore artistico dell’album Tony Canto, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Gilson Silveira alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. «Torno sempre volentieri in Sardegna», ci ha raccontato, «perché i rapporti con i musicisti sardi sono sempre stati piacevoli e ho tanti bei ricordi, dal tour con gli Avion Travel, i 666 e i sardi Tomato Ketchup, al concerto all’Anfiteatro di Cagliari, dove abbiamo registrato un bel tributo a De Andrè con la partecipazione, tra gli altri, del buon Andrea Parodi e de Le Balentes».

A un anno dal suo ultimo passaggio in Sardegna, Mario Venuti torna ad affascinare l’Isola con due concerti del suo “Tropitalia Tour”: questa sera, alle 21.30, in piazza Due Palme a Palau e il 28 agosto, stessa ora, nell’incantevole cornice di Casa Ofelia a Sestu. Uno spettacolo fatto di classici italiani, ma vestiti di tropici, come quelli del suo ultimo album, “Tropitalia”, colonna portante della scaletta, assieme ai pezzi più famosi di una carriera solista quasi trentennale, fra cui “Crudele”, “Fortuna”, “Veramente” e “Caduto dalle stelle”. Sul palco con lui, il chitarrista e produttore artistico dell’album Tony Canto, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Gilson Silveira alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. «Torno sempre volentieri in Sardegna», ci ha raccontato, «perché i rapporti con i musicisti sardi sono sempre stati piacevoli e ho tanti bei ricordi, dal tour con gli Avion Travel, i 666 e i sardi Tomato Ketchup, al concerto all’Anfiteatro di Cagliari, dove abbiamo registrato un bel tributo a De Andrè con la partecipazione, tra gli altri, del buon Andrea Parodi e de Le Balentes».

Oggi torna con “Tropitalia”, la sua passione per i suoni brasiliani è antica, ce la racconta?

«La mia sbornia tropicalista è iniziata nei primi ’90, poi nel tempo è stata un fiume carsico, messa da parte per altre esperienze e contaminazioni, ma è sempre riaffiorato, in questo caso in un modo più filologicamente corretto».

Nell’album la tradizione carioca incontra quella italiana.

«Italia e Brasile sono diversi, ma hanno molte cose in comune e dal punto di vista musicale hanno sempre avuto dei rapporti molto naturali. Penso a “La banda” di Chico Buarque, cantata nei ’60 da Mina, una che aveva un certo talento nel cantare il Brasile, o all’album “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” della Vanoni con Toquinho e Vinícius De Moraes, un caposaldo dell’abbraccio Italia-Brasile».

Il materiale era sterminato, come ha scelto i brani italiani da rivisitare?

«La scelta è stata istintiva e, se il gioco era divertente, si proseguiva».

In scaletta anche i suoi 30 anni di cantautorato. Come le piace raccontarli oggi dal palco?

«Tendo facilmente ad annoiarmi, quindi spesso ci sono state delle sterzate nella mia produzione, anche se per fortuna il marchio di fabbrica rimane, anche in lavori come “Il tramonto dell’Occidente” in collaborazione con Francesco Bianconi o negli album “Recidivo” e “L’ultimo romantico”, caratterizzati da queste divagazioni classicheggianti. Insomma, mi piace prendermi sempre la libertà di spaziare».

E, ora, cosa la incuriosisce?

«Cerco la rilettura delle cose che ho ascoltato nel passato, a un certo punto è fisiologico e per me oggi riascoltare i Beatles, João Gilberto o Caetano Veloso è fonte di ispirazione, perché è un materiale così ricco e stratificato, che con una nuova maturità assimili e rileggi in maniera molto più completa. Ecco, da me non aspettatevi un disco trap, anche se quella di Blanco e Mahmood o Ghali mi piace».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata