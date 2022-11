Qualità dell’aria e impianti solari,  la città scala la classifica nazionale 

Per i cittadini si tratta di un elemento per capire l’efficacia delle azioni intraprese dai rappresentati istituzionali. Per l’amministrazione comunale uno strumento per indirizzare l’azione amministrativa nel delicato campo ambientale.

È quanto emerge da Ecosistema Urbano 2022, la classifica di Legambiente e il Sole 24 Ore elaborato da Ambiente Italia che fotografa e valuta la situazione ambientale dei capoluoghi di provincia. Il rapporto analizza per le città 18 aspetti raggruppati per macrotemi (ambiente urbano, inquinamento dell’aria, dispersione e consumi idrici, mobilità e rifiuti) e ne stila la classifica assegnando a ciascuno dei parametri un punteggio compreso tra zero e cento.

Oristano perde 13 posizioni e scende al 41esimo posto su 108 capoluoghi di provincia nella classifica sulle performance ambientali 2021 di Sole 24 Ore e Legambiente. Una posizione non di primissimo piano ma comunque oltre il centro classifica e quindi buona. Tre le sarde si piazza al secondo posto dopo Cagliari che agguanta la 23esima posizione, terza il Sud Sardegna alla 62esima, a seguire Sassari che si piazza 82esima e infine Nuoro all’89esimo posto. Resta il fatto che nel 2021 la città ha perso punti.

I parametri

Produzione di energia

Oristano con la terza posizione, una in più rispetto al 2020, sfonda nella produzione di energia solare grazie all’impianto collocato nel cantiere comunale. In un quadro nazionale che arranca, la città eccelle anche se, come sottolinea il dirigente del settore tecnico Giuseppe Pinna, «potremo migliorare collegando tutti gli edifici comunali come da programmi. L’impianto consente di soddisfare le richieste del cantiere e di incassare i conguagli ma certo non di ridurre significativamente le bollette per il consumo energetico».

Nei primi posti

Sale di una posizione, da 4 a 3, per quanto riguarda il livello di concentrazioni di biossido d’azoto mentre difetta nella presenza delle polveri sottili Pm10 visto che dalla 63esima posizione sale alla 73esima. Migliora nei rifiuti differenziati, undicesima posizione nazionale, con una percentuale che sfiora l’80, continuando così un trend che sale di anno in anno sia come differenziata che come rifiuti conferiti pro capite. Bene anche sulle piste ciclabili anche se ai 19,4 punti realizzati non corrisponde altrettanta qualità e sicurezza.

«Sulle piste ci stiamo ragionando - precisa l’assessore alla mobilità Ivano Cuccu – soprattutto per quanto riguarda la pista all’interno della città la cui praticabilità presenta ancora punti da definire».

Il punto dolente

Mobilità, punto dolente. Ad un netto miglioramento nell’offerta del trasporto pubblico, Oristano ora è al 44esimo posto rispetto al 104esimo del 2020, non corrisponde un uguale miglioramento della domanda: intorno a 5 viaggi all’anno per abitante che significa posizione numero 81. Il tasso di motorizzazione è peggiorato passando da 666 auto per ogni mille abitanti nel 2020 a 719 nel 2022.

La sicurezza delle strade urbane è da rivedere; lo studio rileva un peggioramento dei dati, nel 2021 le vittime sono state 5 per 1000 abitanti.

Oscar Bigiarini, direttore Aci di Oristano: «Il tasso di motorizzazione tanto più sale quanto poco viene utilizzato il mezzo pubblico e le bici per motivi legati alla carenza di piste ciclabili e di conseguenza alla pericolosità. I cittadini non avendo alternative non possono che ricorrere ai mezzi propri».

L’assessore Ivano Cuccu confida nel centro intermodale «che – dice - ridisegnerà la viabilità cittadina e nella messa in circolazione dei bus elettrici da parte dell’Arst».

Allarme acqua

Dispersione e consumi idrici. Mentre i consumi idrici pongono Oristano al 41esimo posto con un consumo di 140,9 litri per abitante, stabile rispetto al 2020, resta preoccupante la dispersione della rete idrica. Si perde il 52,7% dell’acqua potabile prima che entri nelle case.

Per la nuova amministrazione di Massimiliano Sanna questi sono alcuni dei punti da cui partire per migliorare la città sempre che cessino i mal di pancia della maggioranza.

