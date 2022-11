Qualità della vita, l’Isola resta in coda 

L’Isola invece offre più ombre che luci, registrando un lievissimo miglioramento generale, ma pur sempre insufficiente per avvicinarsi (tranne in alcuni rarissimi casi) agli standard delle province del settentrione d’Italia. La migliore qualità della vita in Sardegna si registra nel Cagliaritano, provincia che si piazza al 72esimo posto guadagnando due posizioni rispetto al 2021. Poi c’è il balzo di Nuoro, 77esima, se confrontato all’85esimo posto di un anno fa. Guadagnano due posizioni anche Sassari, che si piazza 79esima e il Sud Sardegna, 89esimo. Male Oristano, che scende al 91esimo posto dall’88esimo.

Il giudizio è impietoso: la qualità della vita in Sardegna è “Scarsa o insufficiente”. Così almeno è emerso dall’ormai consueto rapporto redatto dal quotidiano economico ItaliaOggi che ha relegato le cinque province dell’Isola nella parte bassa delle classifiche che valutano ogni anno i pro e i contro di un’esistenza trascorsa in ciascuno dei 107 territori d’Italia.

Parametri che di fatto hanno ancora una volta spaccato in due il Paese tra Nord e Mezzogiorno, con quest’ultimo decisamente indietro sui servizi forniti ai propri cittadini in chiave di ambiente, sanità, sicurezza, lavoro, istruzione e ricchezza.

Luci e ombre

Non a caso la testa della graduatoria complessiva se l’è guadagnata la provincia di Trento, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in otto dei nove ambiti considerati. In coda Crotone, alla 107esima posizione.

L’Isola invece offre più ombre che luci, registrando un lievissimo miglioramento generale, ma pur sempre insufficiente per avvicinarsi (tranne in alcuni rarissimi casi) agli standard delle province del settentrione d’Italia. La migliore qualità della vita in Sardegna si registra nel Cagliaritano, provincia che si piazza al 72esimo posto guadagnando due posizioni rispetto al 2021. Poi c’è il balzo di Nuoro, 77esima, se confrontato all’85esimo posto di un anno fa. Guadagnano due posizioni anche Sassari, che si piazza 79esima e il Sud Sardegna, 89esimo. Male Oristano, che scende al 91esimo posto dall’88esimo.

Occupazione

Il tasto dolente della Sardegna si rivela il capitolo “Affari e lavoro”. I tassi di disoccupazione, distinti per sesso, non premiano neppure quest’anno un’Isola baciata da una stagione turistica da record, ma stangata da un duro post pandemia e un altrettanto pesante carovita. Tutti e cinque i territori sardi sono stati confinati nella metà peggiore della classifica. A “salvarsi”, se così si può dire, è il Nuorese, l’unica provincia (al 62esimo posto) a non perdere posizioni rispetto a dodici mesi fa. Peggio sono andati il Cagliaritano (78esimo, in picchiata dal 66esimo del 2021), il Sassarese (passato dal 74esimo al 77 esimo posto), il Sud Sardegna (dal 78esimo all’82esimo) e in coda l’Oristanese (dal 79esimo all’84esimo).

Scuola, salute e sicurezza

Andamento simile sul versante “Istruzione e formazione”: dopo Cagliari, al 40esimo posto con 12 posizioni guadagnate in un anno, c’è il vuoto. Bisogna infatti scendere sino all’84esima posizione per trovare il Sud Sardegna, seguito da Nuoro (87), Sassari (89) e Oristano (90).

Sul versante “Reati e sicurezza” la situazione regionale resta invece più che soddisfacente: la provincia col minor tasso criminale si conferma ancora una volta Oristano al 19esimo posto, seguita da Nuoro (27esima), Sud Sardegna (29esima), Cagliari (31esima) e infine Sassari al 52esimo.

Infine la Sanità, dove l’accentramento delle strutture di eccellenza ha evidentemente premiato il capoluogo regionale, in quarta posizione nazionale per servizi sanitari, macchiata solamente dal testacoda tutto sardo con l’Oristanese, al 100esimo posto in Italia per l’offerta ai propri pazienti,

